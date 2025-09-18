Theo phản ánh từ một cán bộ Phòng Kinh tế xã, trong quá trình triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị, hiện có hai quan điểm khác nhau về việc cấp giấy phép xây dựng.

Quan điểm thứ nhất cho rằng, các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, trong khu vực có quy hoạch chi tiết 1/500, chỉ bao gồm hạ tầng, giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, nhà ở riêng lẻ xây thô... không bao gồm nhà ở riêng lẻ theo hình thức phân lô bán nền.

Do vậy, các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc dạng phân lô bán nền phải xin giấy phép xây dựng theo quy định.

Quan điểm thứ hai lại cho rằng, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là bao gồm các công trình giao thông, hạ tầng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, nhà ở riêng lẻ xây thô, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp phân lô bán nền.

Vì vậy, các công trình nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp phân lô bán nền thuộc các khu dân cư, khu đô thị trên không phải xin cấp giấy phép xây dựng.

Vị cán bộ đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện đúng quy định.

Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng khẳng định, đối với dự án khu dân cư có mục tiêu đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển nhượng đất cho hộ gia đình, cá nhân tự xây nhà ở, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì người dân nhận chuyển nhượng đất để tự xây nhà không thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Quy định này căn cứ theo Luật Xây dựng 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, trừ trường hợp được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 89.