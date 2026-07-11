Trong số các tài liệu được công bố ngày 10/7 có báo cáo của một phi công quân sự. Người này kể chuyện chạm trán với một vật thể "không giống bất cứ thứ gì từng thấy" trong gần ba thập kỷ phục vụ trong quân ngũ.

Hãng thông tấn Anadolu và ABC News đưa tin, hồ sơ mới được công bố chứa 40 tập tin, gồm 14 tài liệu, 19 video, 4 bản ghi âm và 3 bức ảnh.

Những tài liệu này được tổng hợp từ nhiều cơ quan của chính phủ Mỹ, bao gồm Lầu Năm Góc, NASA, CIA, FBI và Bộ Năng lượng.

Các tập tin được đăng tải trên trang web chính thức về UAP của Lầu Năm Góc như một phần của sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký hồi đầu năm nay, yêu cầu công khai các tài liệu liên quan.

Tương tự các đợt tiết lộ trước, lần công bố mới kết hợp các hồ sơ lịch sử chưa qua biên tập với những báo cáo và video gần đây ghi lại các vụ việc trên không chưa thể giải thích được.

Lầu Năm Góc công bố video về những hiện tượng dị thường không xác định. Video: ABC News

Một trong những tài liệu đáng chú ý nhất, do Bộ Năng lượng Mỹ cung cấp, mô tả một vật thể chưa xác định đã xâm nhập vùng không phận hạn chế phía trên cơ sở vũ khí hạt nhân Pantex gần thành phố Amarillo, bang Texas, vào tháng 9/2015. Theo báo cáo, hai nhân viên an ninh đã truy đuổi vật thể này trong khi cơ sở bị phong tỏa.

Khoảng một nửa số tập tin được công bố có niên đại từ năm 2010 trở đi và bao gồm các đoạn video hồng ngoại do các cảm biến quân sự ghi lại. Những video này ghi hình các vật thể không xác định ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Tây Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Trung Đông.

Một trong những vụ chạm trán được ghi nhận xảy ra trên Đại Tây Dương vào năm 2020. Theo các tài liệu được công bố, đoạn video ghi lại một vật thể chưa xác định mà một thành viên thủy thủ đoàn Hải quân Mỹ mô tả là có màu đỏ nâu sẫm và cao khoảng 3,7 - 4,6 mét.

Một báo cáo khác mô tả vụ một phi công quân sự cùng bốn quân nhân khác nhìn thấy vật thể lạ trên bầu trời miền đông nước Mỹ vào năm 2019. Trong bản tường trình sau sự việc, viên phi công viết rằng đặc điểm bay của vật thể này khác hoàn toàn mọi thứ ông từng gặp trong suốt 28 năm phục vụ trong không quân và hải quân Mỹ.