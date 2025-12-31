Theo TASS, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/12 đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt với bà Alexandra Buriko, cựu Giám đốc tài chính (CFO) của Sberbank - ngân hàng lớn nhất tại Nga.

"Trong thông báo được đăng tải tên website chính thức, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng bà Buriko sẽ không còn phải chịu các hạn chế vì mối liên hệ với Sberbank. Tuy vậy, phía Mỹ không giải thích lý do cụ thể cho quyết định này. Bà Buriko nằm trong nhóm các giám đốc điều hành cấp cao và thành viên hội đồng quản trị của các ngân hàng lớn tại Nga bị phương Tây áp lệnh trừng phạt sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra", nguồn tin của TASS cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ thêm lệnh trừng phạt với các cá nhân liên quan đến Nga. Ảnh: NYT

Vào tháng 12/2024, bà Buriko đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính Mỹ lên một tòa sơ thẩm liên bang ở Washington. Đội ngũ pháp lý của bà lập luận rằng lệnh trừng phạt là không thỏa đáng, do thân chủ của họ đã cắt đứt quan hệ với Sberbank vài ngày sau khi ngân hàng này bị trừng phạt. Mặc dù vậy, bà Buriko và chính quyền Mỹ trong năm 2025 đã nhiều lần tuyên bố muốn giải quyết bằng cách thỏa thuận.

Theo giới quan sát, đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng qua mà Mỹ liên tục có các biện pháp nới lỏng trừng phạt với các thực thể liên quan đến Nga. Vào đầu tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo dỡ bỏ trừng phạt với 6 thực thể và 2 cá nhân được cho là có liên hệ với Moscow. Hồi tháng 11, Mỹ cũng loại một số cá nhân ra khỏi danh sách trừng phạt, bao gồm những người trước đó bị cáo buộc có liên hệ với nhà tài phiệt Nga Alisher Usmanov.