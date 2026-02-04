Hãng thông tấn Ukrinform hôm 3/2 dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của nghị sĩ Graham nhận định, những biện pháp gây sức ép hiện nay của Mỹ với Nga trong vấn đề Ukraine “không hiệu quả”.

Ông Graham cho hay: “Sau cuộc tấn công dữ dội vào đêm qua, tôi kêu gọi Tổng thống Trump hãy bắt đầu quy trình gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì đây là khí tài có thể thay đổi cuộc chơi. Trong thời gian tới, chúng ta phải tăng thêm áp lực cho Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Raytheon/Army Recognition

Theo hãng tin CNN, trong một thông cáo trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đợt tập kích đường không của Nga trong đêm 2/2, rạng sáng 3/2 nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng tại 6 khu vực của Ukraine “với tổng cộng 70 tên lửa và 450 máy bay không người lái (UAV)” và đây là cuộc tấn công có quy mô lớn nhất trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Phái đoàn Nga đến UAE

Hãng thông tấn TASS rạng sáng 4/2 đưa tin, phi cơ chở phái đoàn Nga tham gia đàm phán về vấn đề xung đột Ukraine đã đến thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Theo TASS, phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán ở UAE lần này do Giám đốc Cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga Igor Kostyukov dẫn đầu. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Ukraine vẫn do ông Rustem Umerov đảm nhiệm.

Video: Máy bay chở phái đoàn Nga tham gia đàm phán đến UAE. Nguồn: TASS