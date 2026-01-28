Máy bay trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: US Navy

Theo báo Guardian, việc phô trương sức mạnh trên diễn ra khi Nhà Trắng cho hay Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công mới vào Iran sau khi chính phủ Tehran mạnh tay với người biểu tình, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Lực lượng Không quân Trung tâm thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 27/1 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng kéo dài nhiều ngày để chứng tỏ khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh chiến đấu trên không ở khắp khu vực trách nhiệm của CENTCOM.

Lực lượng Không quân Trung tâm cho biết, cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường khả năng phân tán tài sản và nhân sự, củng cố quan hệ đối tác khu vực và chuẩn bị cho việc thực thi phản ứng linh hoạt.

Ngày tháng, địa điểm và danh sách các tài sản quân sự của Mỹ tham gia cuộc tập trận vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, cuộc diễn tập dường như được thiết kế để phô diễn khả năng triển khai lực lượng của Mỹ vào khu vực khi căng thẳng với Iran leo thang.

CENTCOM ngày 26/1 thông báo, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng với hàng chục máy bay chiến đấu và gần 5.000 thủy thủ cùng với một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã tới khu vực phụ trách của lực lượng này tại Trung Đông.

Theo tờ Washington Post, Mỹ cũng đã điều một phi đội máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle đến khu vực, phi đội này thuộc cùng đơn vị đã tham gia các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 4/2024. Anh cũng đã điều máy bay Typhoon đến khu vực với vai trò “phòng thủ”.