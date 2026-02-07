Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/2 đã ký duyệt sắc lệnh mang tên "Chiến lược chuyển giao vũ khí Nước Mỹ trên hết", yêu cầu Washington tận dụng tối đa xuất khẩu vũ khí để thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại và mở rộng sản xuất trong nước.

Sắc lệnh khẳng định trang thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất là "hàng đầu thế giới", nhấn mạnh việc chuyển giao vũ khí cần được sử dụng một cách có chủ đích hơn nhằm thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia, tăng cường sản xuất nội địa và củng cố khả năng sẵn sàng tác chiến cả trong nước lẫn ở các nước đồng minh.

Mỹ ưu tiên bán vũ khí cho các đối tác có chi tiêu quốc phòng cao. Ảnh: NYT

"Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ liên bang sử dụng việc bán vũ khí của Mỹ như một công cụ trung tâm trong chính sách đối ngoại. Lầu Năm Góc sẽ ưu tiên chuyển giao vũ khí cho các đối tác đầu tư lớn vào năng lực quốc phòng của chính họ, nằm ở các khu vực có tầm quan trọng chiến lược hoặc đóng góp vào an ninh kinh tế của Mỹ", Nhà Trắng cho biết.

Theo sắc lệnh, Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ sẽ có 120 ngày để đưa ra một danh sách các hệ thống vũ khí mà Mỹ muốn ưu tiên "chào hàng" cho các đối tác. Ngoài ra, sắc lệnh này cũng sẽ hạn chế tình trạng tồn đọng đơn hàng, vốn đang làm ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội Mỹ và đồng minh.

Giới quan sát nhận định, chiến lược của Tổng thống Trump hướng tới việc kết hợp lợi ích an ninh quốc gia với mục tiêu phục hồi ngành công nghiệp trong nước, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng tới các đồng minh. Trong quá khứ, hoạt động bán vũ khí của Mỹ chủ yếu tuân theo nguyên tắc "ai đến trước, phục vụ trước" và cách tiếp cận này đã dẫn đến nhiều trường hợp chậm trễ.