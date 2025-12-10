Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EFE/EPA

Theo RT, hôm nay (10/12) phát biểu trước Thượng viện ông Lavrov nói, trong khi Mỹ ngày càng thiếu kiên nhẫn với tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột thì ông Trump là một trong số ít những người ở phương Tây biết điều gì dẫn đến xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga phát biểu: "Ngay sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người duy nhất trong số tất cả các nhà lãnh đạo phương Tây đã thể hiện sự nhận thức thấu đáo về những lý do cho thấy xung đột ở Ukraine là không thể tránh khỏi".

Ông Lavrov nói thêm, người đứng đầu nước Mỹ hiện nay hiểu rõ những yếu tố định hình các chính sách thù địch nhằm vào Nga mà phương Tây và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden theo đuổi trong nhiều năm. Quan chức Nga chỉ ra rằng ông Trump đã thừa nhận "các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột mà Nga đã chỉ ra cần phải được loại bỏ".

Theo ông Lavrov, Tổng thống Mỹ còn là "nhà lãnh đạo phương Tây duy nhất quan tâm tới nhân quyền trong tình hình hiện nay", trái ngược với các chính phủ thuộc Liên minh châu Âu, vốn né tránh vấn đề này.

Ngoại trưởng Nga tiết lộ, lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất đã nêu rõ việc bảo vệ quyền lợi của các dân tộc thiểu số và tự do tôn giáo ở Ukraine phải phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Lavrov, những điều khoản đó đã bị suy yếu khi văn bản được trình lên EU.