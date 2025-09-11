Ba Lan bắn hạ ít nhất 3 UAV của Nga trong không phận nước này. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, Ba Lan đã triển khai hệ thống phòng không của nước này và NATO, bắn hạ ít nhất 3 UAV khi quân Nga đang tấn công Ukraine vào sáng sớm ngày 10/9 theo cách đáng kể nhất kể từ khi xung đột Moscow - Kiev nổ ra cách đây hơn 3 năm.

Sau đó, Warsaw cho biết, các đồng minh NATO đã đưa ra những đề xuất cụ thể để tăng cường hệ thống phòng không của Ba Lan. Trong đó, Anh đang xem xét triển khai máy bay Typhoon như một phần của nhiệm vụ tăng cường tuần tra trên không để bảo vệ sườn phía đông của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu.

Thủ tướng Tusk thống kê, đã có ít nhất 19 vụ vi phạm không phận Ba Lan, trong đó một số UAV di chuyển từ Belarus. 4 sân bay của Ba Lan, gồm 2 sân bay phục vụ Warsaw đã phải ngừng tiếp nhận máy bay khi cuộc xâm nhập diễn ra.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof thông báo, các chiến đấu cơ F-35 của nước này đã tham gia nhiệm vụ đánh chặn các UAV. Ít nhất 3 chiếc bị bắn hạ. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nói chuyện với Tổng thống mới đắc cử của Ba Lan Karol Nawrocki, trong khi Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Warsaw trong bối cảnh châu Âu lo ngại về cách Mỹ có thể phản ứng trước nguy cơ Nga tấn công NATO.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ Whitaker viết: "Chúng tôi sát cánh cùng các đồng minh NATO trong việc đương đầu với những hành vi xâm phạm không phận này và sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey tiết lộ, ông đã yêu cầu các lực lượng vũ trang nước này xem xét "các phương án tăng cường phòng không của NATO tại Ba Lan".

Về vụ việc trên, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố khẳng định Moscow "không có ý định tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan". Bộ này không xác nhận hay phủ nhận việc UAV của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan. "Chúng tôi sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này", trích thông cáo của nhà chức trách Nga.