Trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu, việc đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Tuy nhiên, hành trình "Go Global" (vươn ra thế giới) của các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thường vấp phải rào cản về chi phí, thủ tục pháp lý và sự thiếu hụt mạng lưới kết nối.

Để giải quyết bài toán này, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đang phát triển nền tảng Decobiz – một hệ sinh thái số được kỳ vọng sẽ trở thành "bệ phóng" vững chắc cho hàng Việt ra thế giới.

Nền tảng Decobiz (viết tắt của Digital Ecosystem for Businesses) không đơn thuần là một website thương mại điện tử, mà là một hệ sinh thái xúc tiến thương mại số tích hợp nhiều ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung. Đây được xem là "hạ tầng mềm" do Chính phủ đầu tư nhằm kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến thương mại và các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ như logistics, ngân hàng, kiểm định.

Decobiz được thiết kế để số hóa toàn bộ các hoạt động giao thương truyền thống, chuyển từ mô hình chuỗi cung ứng tuyến tính sang mạng lưới cung ứng số. Nền tảng này vận hành dựa trên bốn cấu phần chính.

Một là hội chợ triển lãm trực tuyến: Sử dụng công nghệ 3D/VR giúp doanh nghiệp trưng bày sản phẩm trong không gian ảo, cho phép khách hàng quốc tế tham quan và tương tác từ xa mà không cần tốn chi phí đi lại hay thuê mặt bằng.

Hai là kết nối đối tác thông minh: Ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để gợi ý và kết nối các doanh nghiệp với đối tác phù hợp dựa trên nhu cầu thực tế và hồ sơ năng lực.

Ba là hệ thống quản trị điều hành: Giúp các tổ chức và hiệp hội quản lý dữ liệu, điều hành các hoạt động xúc tiến thương mại một cách thống nhất và minh bạch trên phạm vi cả nước.

Bốn là tra cứu thông tin thị trường: Cung cấp các báo cáo chuyên sâu và quy định kỹ thuật từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược xuất khẩu.

Đặc biệt, nền tảng chú trọng vào việc số hóa "vòng đời" sản phẩm. Thông qua việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng "lý lịch" sạch, Decobiz giúp thương hiệu Việt dễ dàng vượt qua các hàng rào kỹ thuật về tiêu chuẩn xanh, bền vững của các thị trường khó tính như EU hay Mỹ.

Ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Ban Chuyển đổi số và Phát triển bền vững, Liên đoàn Các hiệp hội giao nhận ASEAN: "Sự kết hợp giữa Decobiz và hệ thống logistics số sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp".

Phân tích sâu hơn về vai trò của nền tảng dưới góc độ chuỗi cung ứng, ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ nhiệm Ban Chuyển đổi số và Phát triển bền vững, Liên đoàn Các hiệp hội giao nhận ASEAN nhấn mạnh, sự kết hợp giữa Decobiz và hệ thống logistics số sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Trên nền tảng này, thông tin sẽ được minh bạch hóa: từ việc kiểm soát đơn hàng cho đến việc tối ưu hóa chi phí tài chính thông qua cổng thông tin đa ngân hàng. Mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa để doanh nghiệp chỉ cần sử dụng "một bộ chứng từ, một mức giá" duy nhất cho cả hành trình hàng hóa.

Hệ sinh thái này không chỉ hỗ trợ xuất khẩu mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng tốt và cung cấp các hỗ trợ pháp lý về hợp đồng chuẩn, tuân thủ trọng tài quốc tế – những yếu tố vốn là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp nội địa.

Tại hội thảo “Định hướng và giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh địa chính trị mới” mới đây, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến Thương mại) khẳng định: “Nền tảng Decobiz đang được Cục Xúc tiến thương mại xây dựng. Kỳ vọng hệ thống này thời gian tới sẽ tạo hệ sinh thái giúp các thương hiệu Việt tiếp cận thị trường toàn cầu một cách chuyên nghiệp, thuận tiện hơn”.

Hiện nay, Cục Xúc tiến thương mại đã đưa vào vận hành một số cấu phần như ứng dụng Decobiz trên di động và hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.

Việc xây dựng, vận hành thành công nền tảng Decobiz sẽ là bước ngoặt quan trọng, không chỉ giúp các thương hiệu Việt "ra biển lớn" một cách chuyên nghiệp mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế số minh bạch, an toàn và bền vững.