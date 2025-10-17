Theo tờ Times of India, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal ngày 16/10 đã đưa ra bình luận xoay quanh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi "hứa dừng mua dầu Nga".

"Chúng tôi không có thông tin về bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa ông Trump và ông Modi về vấn đề năng lượng. Lần liên lạc gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo là vào ngày 9/10, khi hai bên trao đổi về kế hoạch hòa bình tại Gaza và các vấn đề thương mại song phương", ông Jaiswal cho biết.

Cũng theo quan chức Ngoại giao Ấn Độ, chính sách năng lượng của New Delhi "được định hướng bởi lợi ích quốc gia và mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng", và sẽ không thay đổi trước áp lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: X/@narendramodi

Về phía Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 16/10 khẳng định rằng các đối tác của Moscow có thể "tự lựa chọn con đường của mình".

"Những thông tin về việc Ấn Độ cân nhắc dừng mua dầu Nga chỉ xuất hiện trên báo chí. Không một ai có thể ra lệnh cho các đối tác của Nga, họ có thể tự quyết định. Nguồn cung năng lượng của Nga đang mang lại nhiều lợi ích, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với những quốc gia thân thiện", ông Novak nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Moscow có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng chất lượng cao với mức giá vô cùng cạnh tranh.

Vào ngày 15/10, Tổng thống Trump đã ca ngợi mối quan hệ cá nhân với Thủ tướng Modi, đồng thời tiết lộ rằng ông Modi đã cam kết sẽ không tiếp tục mua dầu mỏ của Nga.