Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, trước thềm cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng, ông Trump ngày 7/11 nói "luôn có một cơ hội, một cơ hội rất tốt" để gặp ông Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã né tránh câu hỏi về việc liệu một hội nghị thượng đỉnh với ông Putin có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không. Ông Trump chỉ khẳng định mong muốn gặp Tổng thống Nga tại thủ đô Hungary vào thời điểm thích hợp. "Nếu chúng tôi có thể gặp nhau, tôi muốn cuộc họp diễn ra ở Budapest", ông Trump nói.

Khi được hỏi về trở ngại chính đối với việc gặp ông Putin, ông Trump tuyên bố cả Nga và Ukraine đều "chưa sẵn sàng cho hòa bình". Tổng thống Mỹ cho biết thêm, xung đột đang gây ra thiệt hại lớn cho cả Nga và Ukraine.

Tháng trước, ông Trump ra thông báo về kế hoạch gặp Tổng thống Nga tại Hungary, sau đó lại hủy sự kiện với lý do ông cảm thấy cuộc gặp sẽ không thể chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cả Điện Kremlin và Nhà Trắng đều nhấn mạnh, các cuộc đàm phán đã bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình miễn là tình hình thực địa được xem xét và nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết. Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một lệnh ngừng bắn dọc theo đường tiếp xúc hiện tại, với lập luận rằng việc chấm dứt các hành động thù địch sẽ đòi hỏi một giải pháp lâu dài, không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.