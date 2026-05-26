Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/5 đã ký ban hành đạo luật cho phép triển khai quân đội để bảo vệ công dân Nga bị bắt giữ hoặc truy tố theo lệnh của các cơ quan tư pháp quốc tế mà Moscow không công nhận thẩm quyền.

"Đạo luật sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi được ban hành. Tuy vậy, hiện chưa rõ Điện Kremlin sẽ viện dẫn đạo luật trong trường hợp nào hay quân đội Nga sẽ có những hành động cụ thể ra sao", Bloomberg cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin, đạo luật mới là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của công dân Nga vì "hệ thống tư pháp phương Tây đã biến thành một cỗ máy chuyên trừng phạt những người không đồng tình với các quyết định do họ áp đặt".

Giới quan sát cho rằng đạo luật mới là một cách phản ứng trước việc phương Tây tăng cường kiểm tra "hạm đội bóng đêm" của Nga. "Hạm đội bóng đêm" là thuật ngữ ám chỉ các tàu được Nga sử dụng để tránh lệnh trừng phạt quốc tế đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Cách đây 2 tháng, Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống Nga cho biết Moscow đang cân nhắc triển khai hải quân để hộ tống các tàu chở dầu ở những vùng biển cách xa lãnh thổ nước này.

"Nếu chúng ta không có biện pháp mạnh thì chẳng bao lâu nữa châu Âu sẽ chặn đường ra biển của các tàu Nga. Sức mạnh của hải quân là cần thiết để bảo đảm khả năng xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc và phân bón của Nga", ông Patrushev nhấn mạnh.