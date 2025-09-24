Quân nhân Ukraine. Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Kyiv Independent dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết, dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa an ninh nhưng một tên lửa của Nga đã bắn trúng hầm trú ẩn của các lực lượng Kiev, khiến việc ngăn chặn hoàn toàn thương vong là bất khả thi.

Lục quân Ukraine lưu ý, để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của binh lính, việc trang bị hầm trú ẩn đáng tin cậy cho các trung tâm huấn luyện, trường bắn và cơ sở quân sự khác đang được tiến hành. Ngoài ra, các biện pháp an toàn bổ sung đang được thực hiện để bảo vệ quân nhân trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và trên không.

Điện Kremlin cảnh báo tình hình xấu đi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, liên quan tới các cuộc đàm phán hòa bình, Ukraine hiện "hoàn toàn thụ động".

Ông Peskov nhận định, Ukraine dường như đang cố chứng minh với các nhà tài trợ ở châu Âu rằng họ có thể tiếp tục chiến đấu. Người phát ngôn Điện Kremlin cảnh báo Ukraine không nên quên rằng, mỗi ngày chính quyền nước này từ chối đối thoại, vị thế đàm phán của Kiev sẽ ngày càng yếu đi.

Theo TASS, ông Rodion Miroshnik, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các vụ việc liên quan tới chính quyền Kiev, cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn đàm phán hay tìm ra một giải pháp, mà tới Đại hội đông Liên Hợp Quốc để đề nghị cung cấp tiền và vũ khí cho cuộc xung đột đang diễn ra.

Ông Miroshnik cho hay, quân Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào các vùng Belgorod và Kherson; nhắm vào những khu vực có dân thường sinh sống ở bán đảo Crưm và vùng Donetsk. Moscow coi những động thái này phản ánh việc Kiev hoàn toàn không có mong muốn giải quyết cuộc xung đột kéo dài một cách hòa bình.

Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận trước các cáo buộc trên.