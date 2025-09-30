Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/9 đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Kiev trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp những thỏa thuận đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ukraine dường như không mong muốn tiếp tục đối thoại với Nga. Trong cuộc gặp gần nhất ở Istanbul, phái đoàn hai bên đã đề xuất thành lập các nhóm công tác để thảo luận nhiều vấn đề then chốt. Nhưng mọi việc đang bị đình trệ, nguyên nhân chính là Kiev tỏ ra thiếu thiện chí", ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, Moscow đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và chấp nhận thực tế về lãnh thổ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh kêu gọi 135.000 công dân nhập ngũ đợt mùa thua 2025. "Từ ngày 1/10-31/12, quân đội sẽ gọi nhập ngũ 135.000 công dân Nga trong độ tuổi 18-30, không thuộc lực lượng dự bị và đủ điều kiện phục vụ quân sự", sắc lệnh nêu rõ.

Truyền thông địa phương tiết lộ, đây là đợt gọi nhập ngũ mùa thu lớn nhất trong vòng 9 năm qua ở Nga. Trước đó, trong đợt huy động mùa thu năm 2016, Nga đã kêu gọi 152.000 công dân nhập ngũ. Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định rằng các đợt tuyển quân này không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine tập kích nhà máy quân sự ở Bryansk

Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 29/9 đã xác nhận việc quân đội nước này tập kích nhà máy Elektrodetal ở thị trấn Karachev, thuộc tỉnh Bryansk của Nga.

"Chiến dịch được thực hiện bởi lực lượng tên lửa và pháo binh, một tên lửa hành trình Neptune đã đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 240km. Đòn tấn công chính xác đã gây ra một số đám cháy ở nhà máy, quy mô thiệt hại đang được đánh giá", Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa cho biết.

Báo cáo của Ukraine tiết lộ, nhà máy Elektrodetal là cơ sở chuyên sản xuất nhiều loại đầu nối điện phục vụ mục đích quân sự và công nghiệp. Sản phẩm của nhà máy này được sử dụng trong các thiết bị quân sự, bao gồm: máy bay, ăng-ten, và nhiều hệ thống điện tử khác.

Cùng ngày, lực lượng Ukraine cũng thông báo về việc sử dụng UAV để bắn nổ một trực thăng Mi-28N của Nga ở gần làng Kotliarivka, tiền tuyến Donetsk.