Hãng tin TASS ngày 19/2 dẫn lời bà Zakharova phát biểu: "Về cơ bản, việc nói rằng chỉ Mỹ mới có thể khiến Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán là không chính xác. Cách diễn đạt như vậy cũng không phù hợp về mặt ngoại giao".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang "kế thừa" một số chính sách từ người tiền nhiệm Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, đã có rất nhiều quốc gia khác đề nghị đứng ra tổ chức các cuộc gặp giữa Moscow và Kiev.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố "Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể khiến Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết xung đột".

"Tôi không ở đây để làm mất lòng ai, nhưng Liên hợp quốc đã không thể làm được, cũng không có một quốc gia nào ở châu Âu làm được. Nhưng Mỹ đã thành công trong việc đưa cả hai bên vào bàn thương lượng", ông Rubio nói hôm 16/2.

Nga kiểm soát thêm làng ở Zaporizhzhia

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/2 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Krinichnoye ở tiền tuyến Zaporizhzhia.

"Sau khi kiểm soát hoàn toàn Krinichnoye, quân đội Nga đang mở rộng thêm vùng kiểm soát, tiến sâu thêm khoảng 500m vào hệ thống phòng thủ của đối phương ở xung quanh khu định cư này", chuyên gia quân sự Andrey Marochko cho hay.

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga cũng thực hiện các đợt không kích nhắm vào nhiều mục tiêu bên phía Ukraine. Theo báo cáo của Kiev, đã có 4 địa điểm tại Ukraine bị máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga tấn công.