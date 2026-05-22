Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra bình luận về việc Mỹ gây sức ép lên Cuba và khả năng nối lại đối thoại giữa Moscow và châu Âu trong cuộc họp báo ngày 21/5.

"Những lệnh cấm vấn của Mỹ nhắm vào Cuba là chưa từng có tiền lệ và đang gây ra những hậu quả mang tính tàn phá đối với người dân trên hòn đảo này. Việc Washington tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự bằng cách điều tàu chiến tới khu vực này sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nga hoàn toàn không chấp nhận cách hành xử như vậy", ông Peskov nói.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga "hoàn toàn đoàn kết với Cuba", đồng thời mạnh mẽ lên án mọi hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền, cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Moscow cho là bất hợp pháp.

"Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ Cuba trong giai đoạn khó khăn này", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi giải quyết những khác biệt giữa La Habana và Washington thông qua đàm phán, dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Liên quan đến quan hệ giữa Nga và châu Âu, Điện Kremlin khẳng định Moscow đã ghi nhận những tín hiệu ngày càng rõ ràng từ châu Âu về khả năng nối lại đối thoại trực tiếp.

"Trong khoảng 1 tháng qua, chúng tôi đã nghe những phát biểu như vậy từ Phần Lan và Đức, rằng cuối cùng họ cũng sẽ phải nói chuyện trực tiếp với Nga. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho những động thái như vậy, chúng tôi tin rằng đối thoại luôn tốt hơn là đối đầu. Tôi cũng đánh giá cao việc EU bắt đầu thảo luận về việc cử đại diện đàm phán với Nga, điều chưa từng được nhắc tới cách đây vài tháng", ông Peskov cho biết.