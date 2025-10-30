Theo đài RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 29/10 đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken liên quan đến Moscow.

"Những tuyên bố của ông Francken đang phản ánh bầu không khí hoang tưởng quân sự, đang lan rộng ở Tây Âu. Theo tôi hiểu, sau khi ông ta đưa ra phát biểu, đã có một số chỉnh sửa trong bản tin. Câu hỏi nên được đặt ra là Bỉ có kế hoạch xóa Moscow khỏi Trái đất như thế nào. Tất nhiên đây là điều không thực tế", ông Grushko cho biết.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow. Ảnh: RIA

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Bỉ lên án phát biểu của ông Francken là "khiêu khích, vô trách nhiệm và hoàn toàn không thực tế".

"Lời lẽ của ông Francken là biểu hiện của phe hiếu chiến ở châu Âu. Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) như ông Francken đang đe dọa tương lai của châu lục và có thể đẩy khu vực vào một cuộc xung đột mới", thông cáo của Đại sứ quán Nga nêu rõ.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho hay, việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không gây ra xung đột hạt nhân giữa NATO và Nga.

"Nga sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi NATO có thể xóa sổ Moscow khỏi bản đồ. Tôi cũng không lo ngại bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào của Nga nhắm vào Brussels", ông Francken bày tỏ.