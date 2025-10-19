Hãng RT đưa tin, ông Trump ngày 18/10 đã đăng tải đoạn video lên mạng xã hội Truth Social, ngay sau khi thông báo về việc phá hủy tàu ngầm trên. Tổng thống Mỹ mô tả đó là "tàu ngầm rất lớn chở ma túy", chủ yếu là fentanyl và các chất gây nghiện bất hợp pháp khác.

Video: Donald Trump/Truth Social

Đoạn video cho thấy, tàu ngầm bị trúng đạn 2 lần. Sau khi bị tấn công, tàu dường như bị mất điện và bắt đầu chìm. Phía Mỹ tin có 4 kẻ "khủng bố ma túy" có mặt trên tàu ngầm lúc đó.

Ông Trump tuyên bố: "Ít nhất 25.000 người Mỹ sẽ chết nếu tôi cho phép tàu ngầm này cập bờ. Hai kẻ khủng bố còn sống sót đang bị đưa về nước - Ecuador và Colombia để truy tố và giam giữ".

Quân đội Mỹ đã tập kích ít nhất 5 tàu ​​nổi kể từ tháng 9, với cáo buộc chúng được các băng đảng ma túy tình nghi có trụ sở tại Venezuela sử dụng để buôn lậu chất cấm. Tuy nhiên, vụ phá hủy tàu ngầm trên là vụ việc đầu tiên những tội phạm sống sót bị bắt giữ.

Mỹ nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ "khủng bố ma túy" và đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với quốc gia này. Gần đây, Washington cũng tăng tiền thưởng, lên tới 50 triệu USD cho thông tin dẫn giúp bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trước đó, ông Trump xác nhận đã cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật trên lãnh thổ Venezuela, nhưng từ chối cho biết liệu mục tiêu cuối cùng là lật đổ hay loại bỏ hoàn toàn nhà lãnh đạo cánh tả của đất nước này.