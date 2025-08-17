Báo Independent dẫn thông tin từ Đài Phát thanh công cộng quốc gia (NPR) của Mỹ cho biết, 8 trang tài liệu mật bị bỏ quên trên máy in của khách sạn Captain Cook ở thành phố Anchorage, Alaska đã ghi “chi tiết về lịch trình, số điện thoại của các nhân viên Chính phủ Mỹ và thực đơn được dùng để chiêu đãi Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Các trang tài liệu ghi một số thông tin về hội đàm Putin – Trump. Ảnh: NPR

Ở cuối mỗi tờ tài liệu đều ghi dòng chữ “do Văn phòng Trưởng ban Nghi thức (một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ) xây dựng”.

Trong cuộc họp báo tổ chức hôm 16/8, Anna Kelly, nhân viên Nhà Trắng đã đưa ra phản hồi về những thông tin do một số kênh truyền thông của Mỹ đăng tải về nghi vấn “vi phạm an ninh” liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin.

“Thật khôi hài khi đài NPR công bố một thực đơn bữa trưa và gọi đó là ‘vi phạm quy tắc an ninh’. Kiểu báo chí điều tra tự xưng như vậy là lý do vì sao không ai coi trọng họ”, tờ The Hill dẫn lời bà Kelly nói.

Cho tới nay, Điện Kremlin chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do đài NPR đăng tải.