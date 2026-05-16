Nổ và cháy tại nhà máy hóa chất Nga. Ảnh: Kyiv Post

Theo báo Kyiv Post, cảnh báo không kích đã được kích hoạt tại vùng Stavropol của Nga lúc 1h19 sáng 16/5. Người dân gần đó cho hay sau báo động, có nhiều tiếng nổ lớn vang lên.

Các video do người dân địa phương chia sẻ cho thấy ngọn lửa bùng lên tại nhà máy hóa chất Nevinnomyssky Azot. Theo Kyiv Independent, cơ sở này là nhà máy sản xuất hóa chất lớn của Nga thuộc tập đoàn EuroChem, một trong những doanh nghiệp sản xuất phân bón nitơ và amoniac hàng đầu tại xứ sở bạch dương.

Ukraine cáo buộc nhà máy là một mắt xích quan trọng trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, đã cung cấp hơn 43.000 tấn axit nitric và axit axetic cho các nhà máy sản xuất đạn dược.

Mặc dù Thống đốc vùng Stavropol Vladimir Vladimirov tuyên bố hệ thống phòng không địa phương đã đẩy lùi cuộc tấn công mà không gây thiệt hại, nhưng các nhà phân tích tình báo nguồn mở và hình ảnh định vị địa lý đã xác nhận các cú đánh trực tiếp vào khuôn viên nhà máy.

Nevinnomyssky Azot nằm ở vùng Stavropol Krai, miền nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 250km. Nơi này nằm trong tầm bắn của các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine.

Nevinnomyssky Azot liên tục bị nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, với các cuộc tấn công trước đó diễn ra vào tháng 1 và tháng 3 năm nay cũng như nhiều lần trong năm 2025. Cuộc tấn công đêm 15/5 đánh dấu ít nhất là lần thứ 6 cơ sở này bị tấn công kể từ khi Moscow bắt đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới.

Quân Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Nga, chủ yếu dựa vào UAV do nước này tự phát triển.