4h ngày 28/6, sân Lincoln Financial Field:

Thêm một trận đấu của Croatia là thêm cột mốc đáng nhớ dành cho Luka Modric. Tiền vệ 41 tuổi vừa có lần thứ 200 khoác áo ĐTQG. Mọi thứ chẳng thể trọn vẹn hơn khi Modric cùng Croatia thắng trận đầu tiên tại World Cup 2026.

Sau khi thủng lưới tới 4 bàn trước tuyển Anh ngày ra quân, Croatia chủ động chơi chặt chẽ hơn trước Panama. Dù tung ra ít cú dứt điểm hơn đối thủ (6 so với 8), khoảnh khắc tỏa sáng của Ante Budimir đã tạo nên khác biệt, giúp đội bóng áo caro thắng tối thiểu 1-0.

Luka Modric được tôn vinh với cột mốc 200 trận khoác áo Croatia - Ảnh: FIFA

Ba điểm giành được trước Panama không những khiến đại diện Trung Mỹ bị loại, mà còn giúp Croatia nắm quyền tự quyết ở cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Nếu đánh bại Ghana lượt đấu cuối, á quân World Cup 2018 chắc chắn sẽ kết thúc ít nhất ở vị trí nhì bảng. Thậm chí, họ có thể giành ngôi đầu nếu Anh sảy chân trước Panama.

Tuy nhiên, một kết quả hòa sẽ không đủ với Croatia. Bởi khi đó, họ xếp sau Ghana về điểm số và đứng dưới Anh do thành tích đối đầu.

Tín hiệu tích cực là hàng phòng ngự Croatia đã tìm lại sự chắc chắn đúng lúc. Trước trận thắng Panama, đội bóng áo caro đã trải qua 7 trận liên tiếp để thủng lưới.

Bên kia chiến tuyến, Ghana vừa chơi trận cầu quả cảm cầm hòa Anh 0-0. Chỉ kiểm soát bóng 21,2%, "những ngôi sao đen" kiên cường đến mức, HLV Tuchel ca ngợi đó là một trong những màn trình diễn phòng ngự hay nhất ông từng chứng kiến.

Croatia giàu bản lĩnh và kinh nghiệm hơn Ghana - Ảnh: T.T

Hiện chỉ kém Anh về hiệu số bàn thắng bại, Ghana muốn hướng tới một trận hòa nữa để giành tấm vé vào vòng 1/16 - điều họ chưa làm được kể từ hành trình lịch sử đến tứ kết World Cup 2010.

Gặp Croatia, đội bóng châu Phi nhiều khả năng tiếp tục áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công vừa phát huy hiệu quả trước Tam sư.

Tuy nhiên, họ sẽ phải chịu sức ép lớn hơn nhiều, bởi đối thủ buộc phải dâng cao tìm chiến thắng. Nếu Croatia có được bàn thắng sớm, họ sẽ ẵm trọn 3 điểm.

Dự đoán: Croatia thắng 1-0

Đội hình dự kiến

Croatia: Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Ayew, Semenyo.