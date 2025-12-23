Phân tích nêu trên cho thấy “Mua sắm kết hợp giải trí - Shoppertainment” đang trở thành xu hướng nổi bật vừa được bà Trần Quỳnh Trang, chuyên gia Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) chia sẻ tại hội nghị “Nâng cao kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử trong thời đại công nghệ số” ngày 23/12 tại Bắc Ninh.

Bài toán kỹ năng số cho sinh viên

Trao đổi tại hội nghị, bà Trần Quỳnh Trang nhận xét, trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam được dự báo vượt mốc 30 tỷ USD và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa, tiếp thị liên kết trên TikTok - TikTok Affiliate không còn là hoạt động mang tính thử nghiệm mà đang dần hình thành như một nghề nghiệp mới, đòi hỏi tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tuân thủ pháp luật.

Từ góc độ thị trường, sự phát triển mạnh mẽ của video ngắn và xu hướng “mua sắm kết hợp giải trí” đang làm thay đổi căn bản hành vi tiêu dùng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ. Người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm trẻ, sinh viên thường xem nội dung giải trí trước, sau đó mới quyết định mua. Vì vậy, nội dung ngắn không còn là phần “phụ”, mà trở thành điểm chạm quan trọng để tạo tin cậy và kích hoạt hành vi mua.

“TikTok Affiliate mở ra cơ hội để sinh viên không chỉ tạo thêm thu nhập hợp pháp mà còn rèn luyện tư duy phân tích thị trường, kỹ năng truyền thông số và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ”, bà Trần Quỳnh Trang chia sẻ.

Theo chuyên gia Trung tâm eComDX, tiếp thị liên kết trên TikTok không còn là hoạt động mang tính thử nghiệm mà đang dần hình thành như một nghề nghiệp mới, đòi hỏi tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tuân thủ pháp luật.

Tuy vậy, để tham gia hiệu quả và đúng quy định, chuyên gia Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh: Người làm TikTok Affiliate cần đáp ứng các điều kiện cơ bản theo chính sách của nền tảng, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về thương mại điện tử, quảng cáo và bảo vệ người tiêu dùng.

Cụ thể, tài khoản TikTok tham gia tiếp thị liên kết phải là tài khoản chính chủ, hoạt động ổn định, chủ tài khoản đủ 18 tuổi, có lượng người theo dõi nhất định và nội dung không vi phạm quy định cộng đồng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yếu tố bảo đảm tính minh bạch, lành mạnh của môi trường kinh doanh số.

AI giúp người trẻ làm TikTok Affiliate hiệu quả

Vai trò ngày càng quan trọng của trí tuệ nhân tạo - AI trong quá trình sản xuất và tối ưu hóa video cũng được các chuyên gia của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số nhấn mạnh. Các công cụ AI có thể hỗ trợ sinh viên từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản, tạo hình ảnh, âm thanh đến chỉnh sửa và hoàn thiện video. Việc ứng dụng AI đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nội dung, tạo lợi thế cạnh tranh trong môi trường số ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cần đi kèm ý thức bảo mật thông tin cá nhân và tuân thủ các quy định về dữ liệu.

Làm rõ cách AI hỗ trợ sinh viên triển khai hiệu quả các mô hình TikTok Affiliate, ông Cao Quí Long, chuyên gia cũng đến từ eComDX phân tích: AI đóng vai trò như một “trợ lý thông minh” giúp người làm nội dung và kinh doanh số tối ưu hóa toàn bộ quy trình, từ xây dựng ý tưởng, viết kịch bản video, phân tích hành vi người xem đến đánh giá hiệu quả chuyển đổi.

“Tuy nhiên, phần lớn các công cụ AI hiện nay vẫn thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo hẹp, chỉ phát huy hiệu quả khi được con người định hướng đúng mục tiêu và kiểm soát chặt chẽ. Do đó, việc hiểu đúng bản chất của AI là điều kiện quan trọng để sinh viên sử dụng công nghệ này như một công cụ hỗ trợ cho tư duy, thay vì thay thế tư duy”, ông Cao Quí Long lưu ý.

Với sinh viên Học viện Ngân hàng phân viện Bắc Ninh, ông Cao Quí Long cho hay: “Công cụ AI được đánh giá là đặc biệt phù hợp khi kết hợp với mô hình TikTok Affiliate, bởi đây là nhóm sinh viên có nền tảng về phân tích dữ liệu, quản trị tài chính và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Việc ứng dụng AI sẽ giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn thương mại điện tử, từ phân tích xu hướng tiêu dùng, tối ưu chi phí nội dung đến quản lý dòng tiền và đo lường hiệu quả hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng số”.

Ngoài ra, chuyên gia Trung tâm eComDX cũng lưu ý thêm, để AI thực sự phát huy giá trị trong TikTok Affiliate, sinh viên cần hình thành kỹ năng làm việc có hệ thống với công nghệ, trong đó việc đặt câu lệnh rõ ràng, xác định đúng mục tiêu và liên tục điều chỉnh theo phản hồi thực tế là yếu tố then chốt; đồng thời, cần nâng cao ý thức về bảo mật thông tin và trách nhiệm đạo đức trong quá trình sử dụng AI, đặc biệt trong bối cảnh các rủi ro về dữ liệu và thông tin giả ngày càng gia tăng.

"Chỉ khi AI được sử dụng đúng mục đích, đúng giới hạn và gắn với tư duy kinh doanh lành mạnh, công nghệ này mới thực sự trở thành đòn bẩy giúp sinh viên triển khai TikTok Affiliate một cách hiệu quả và bền vững”, ông Cao Quí Long nhấn mạnh.