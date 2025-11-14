Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui ngày 14/11 đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố chung gần đây của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Tôi vô cùng bất bình và lấy làm tiếc trước những động thái thù địch và vi phạm trực tiếp đến Hiến pháp của chúng tôi. Ý tưởng phi hạt nhân hóa Triều Tiên là bất khả thi. Không ai có quyền ép buộc chúng tôi thay đổi lập trường về việc sở hữu vũ khí hạt nhân", bà Choe cho biết.

Bà Choe nhấn mạnh, việc sở hữu vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn nhất của Triều Tiên để răn đe các quốc gia không thân thiện, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.

Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: TASS

"Đa số thành viên G7 đều sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc cho phép quốc gia khác triển khai chúng trên lãnh thổ của họ. Vì lẽ đó, việc yêu cầu chúng tôi phải từ bỏ chương trình hạt nhân là tiêu chuẩn kép", bà Choe nói.

Trong thông điệp của mình, bà Choe cũng nhắc lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, khẳng định việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là "sự thật không thể thay đổi", bất chấp quan điểm của Mỹ và các đồng minh.

Tại hội nghị của các ngoại trưởng G7 tại Canada vào ngày 12/11, các quan chức ngoại giao G7 đã ra tuyên bố chung nhằm lên án chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, đồng thời tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.