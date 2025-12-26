Theo Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/12 đã công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát một số nhà máy sản xuất đạn pháo và tên lửa lớn của Bình Nhưỡng. KCNA không nêu rõ thời điểm cũng như địa điểm các cơ sở được kiểm tra.

Trong chuyến thị sát, ông Kim đã yêu cầu mở rộng năng lực sản xuất, đồng thời xác nhận việc phê duyệt dự thảo xây dựng các nhà máy vũ khí mới để thảo luận tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên sắp tới.

"Để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của lực lượng tên lửa và pháo binh, chúng ta cần phải liên tục nâng cao trình độ hiện đại hóa ngành công nghiệp vũ khí bằng cách thành lập các dây chuyền mới theo kế hoạch. Đặc biệt, lĩnh vực sản xuất tên lửa và đạn pháo có vai trò then chốt trong việc tăng cường khả năng răn đe xung đột", ông Kim cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát nhà máy sản xuất tên lửa và đạn pháo. Ảnh: Yonhap

Trong 5 năm qua, Triều Tiên đã phát triển chương trình tên lửa theo kế hoạch được đặt ra tại đại hội đảng lần thứ 8 (tháng 1/2021), bất chấp các lo ngại và chỉ trích của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Tính đến hiện tại, Bình Nhưỡng đã đạt được một số kết quả đáng chú ý, nhất là về công nghệ tên lửa đạn đạo tầm trung-xa (IRBM), tên lửa liên lục địa (ICBM), và các loại vũ khí siêu vượt âm.

Giới quan sát nhận định, chuyến thị sát của ông Kim dường như nhằm mục đích xem xét những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng trước thềm đại hội đảng lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Vào ngày 25/12, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tới thị sát một "tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân" nặng 8.700 tấn đang được đóng.