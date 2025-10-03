Đài RT ngày 3/10 cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã tiết lộ thêm về việc Michael Gloss, con trai một Phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), tử trận khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Tôi được biết Gloss là con trai của Phó Giám đốc CIA Juliane Gallina khi truy tặng huân chương cho cậu ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Gloss đã trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt và được chọn vào đơn vị lính dù tinh nhuệ của Nga. Chàng trai 21 tuổi này đã chiến đấu rất quả cảm ở tiền tuyến", ông Putin cho biết.

Michael Gloss, con trai Phó giám đốc CIA Julianne Gallina Gloss. Ảnh: Kyiv Independent

Theo chủ nhân Điện Kremlin, Gloss đã cố gắng giải cứu một người đồng đội khác bất chấp việc bản thân đang bị thương. Tuy vậy, UAV của Ukraine đã phát hiện ra vị trí của họ, và thả một quả đạn cối khiến cả hai người thiệt mạng. Ông Putin cũng so sánh Gloss với nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk, nhấn mạnh rằng cả hai đều đã đấu tranh cho những "giá trị truyền thống".

"Gloss đã tử trận khi bảo vệ những giá trị đó với tư cách là một quân nhân Nga, trong khi Kirk bị ám sát khi bảo vệ những giá trị tương tự tại Mỹ", ông Putin nói.

Báo cáo của Điện Kremlin tiết lộ, Tổng thống Putin đã gửi huân chương của Gloss cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào tháng 8. Ông Witkoff sau đó đã chuyển huân chương này tới gia đình của Gloss. Giấy chứng tử của Nga viết rằng Gloss đã tử trận ngày 4/4/2024 tại Chasiv Yar.

Hồi tháng 4, CIA cũng đã xác nhận về cái chết của Gloss, nhưng mô tả đây là "vấn đề riêng tư của gia đình, không phải một vấn đề an ninh quốc gia".