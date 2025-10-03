Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/10 đã trả lời những câu hỏi quan trọng về nhiều chủ đề nóng trên thế giới tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tại Sochi.

Dưới đây là tổng hợp những phát biểu đáng chú ý của lãnh đạo Điện Kremlin:

Trật tự thế giới đa cực

Tổng thống Putin nhấn mạnh một trật tự thế giới đa cực đã được hình thành, khẳng định đây là hệ quả trực tiếp từ chủ nghĩa bá quyền của phương Tây. Trong thế giới đa cực, tất cả các quốc gia phải tìm kiếm tiếng nói chung cho lợi ích của mình.

"Tại thời điểm mà thế giới thay đổi một cách nhanh chóng và không thể đoán định, không ai sẵn sàng chơi theo luật lệ do nước ngoài đặt ra", ông Putin nhận định.

Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, các "tư duy khối" nhằm kích động đối đầu đã trở nên lỗi thời và các cơ chế như Nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang thể hiện cách tiếp cận phù hợp hơn. "Họ không chống lại bất kỳ ai, chỉ hành động vì lợi ích của chính mình", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Quan hệ ngoại giao với Mỹ

Tổng thống Putin cho rằng, quan điểm của Moscow và Washington về các vấn đề toàn cầu không giống nhau, nhưng đây là điều bình thường giữa các cường quốc. Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao việc chính phủ Mỹ hiện nay nêu rõ lợi ích của họ một cách trực tiếp, "không hề đạo đức giả".

"Việc nhận thức rõ người khác muốn làm gì luôn tốt hơn những lời ám chỉ. Về các bất đồng, nếu chúng ta tôn trọng lẫn nhau thì vẫn sẽ đạt được một thỏa thuận, bất kể việc đàm phán có khó khăn đến đâu", ông Putin cho biết.

Khi được hỏi về ấn tượng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Putin mô tả lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm là người "dễ nói chuyện, biết lắng nghe và thấu hiểu".

Những chỉ trích của NATO về UAV Nga

Trong thời gian vừa qua, nhiều nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên tiếng cáo buộc UAV của Nga xâm phạm không phận, đồng thời đưa ra nhiều cảnh báo về khả năng bắn hạ máy bay của Moscow. Tổng thống Putin đã trả lời một dí dỏm về vấn đề này, mô tả đây là cách để NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

"Nếu họ không thoải mái, chúng tôi sẽ không bay đến đó nữa. Không tới Pháp, không tới Đan Mạch. Tôi đoán rằng những người yêu thích UFO ở châu Âu đang vô cùng hào hứng. Có rất nhiều người lập dị ở ngoài kia", ông Putin đùa.

Tình hình ở Dải Gaza

Tổng thống Putin nhận xét, những gì đã xảy ra tại Dải Gaza là "một thảm kịch khủng khiếp trong lịch sử nhân loại hiện đại". Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ nếu điều này dẫn tới một giải pháp hai nhà nước.

Sự quyết tâm và quan hệ ngoại giao trong tương lai

Theo Tổng thống Putin, Nga đang giữ kỷ lục trong lịch sử thế giới về số lệnh trừng phạt bị áp đặt, nhưng đã thể hiện được khả năng phục hồi đáng tự hào. Về quan hệ ngoại giao, Tổng thống Nga tin nước này sẽ nhanh chóng cải thiện quan hệ với các quốc gia khác.

"Chúng ta sẽ được thấy sự trở lại của nghệ thuật ngoại giao, không chỉ với đồng minh mà cả với đối thủ", ông Putin nói.