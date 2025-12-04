Trả lời phỏng vấn tờ India Today hôm nay (4/12), Tổng thống Nga Putin ám chỉ Kiev sẽ sớm mất những phần lãnh thổ mà họ đang kiểm soát tại vùng Donbass, miền đông Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Cơ quan báo chí của Tổng thống Nga/TASS

“Mọi chuyện rồi sẽ đi đến kết quả đó. Hoặc chúng tôi sẽ giải phóng những lãnh thổ đó bằng vũ lực hoặc các lực lượng Ukraine sẽ rút lui và ngừng chiến đấu ở đó”, ông Putin cho hay.

Tổng thống Nga lưu ý thêm: “Những cuộc giao tranh tàn khốc hoàn toàn có thể tránh được. Chúng tôi ngay từ đầu đã nói với phía Ukraine rằng, người dân không muốn ở lại với các anh, họ đã tham gia trưng cầu dân ý vào năm 2022. Hãy rút quân và không có giao tranh. Nhưng họ chọn chiến đấu. Sai lầm của Kiev đã trở nên rõ ràng”.

Ông Putin có các phát biểu trên trong bối cảnh các lực lượng Moscow trong những tháng gần đây đã đẩy lui quân đội Ukraine tại nhiều nơi ở vùng Donbass cũng như các khu vực khác. Theo quan điểm của Nga, Ukraine đang ngày càng chật vật trong việc bổ sung nhân lực bất chấp những nỗ lực tổng động viên quân sự.

Hôm 1/12, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố, quân đội nước này đã kiểm soát một số thành phố tiền tuyến quan trọng gồm Pokrovsk ở vùng Donbass và Volchansk ở tỉnh Kharkiv.