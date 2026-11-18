Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Philippines để tới Thâm Quyến dự hội nghị cấp cao APEC cũng như cuộc hội đàm ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống thống Nga Vladimir Putin.

Theo đài CNN, chuyến công du lần này sẽ khiến ông Trump trở thành vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đặt chân đến Thâm Quyến. Tại đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ giới thiệu một hình mẫu đô thị phản chiếu câu chuyện hiện đại của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, với quy hoạch tầm cao, sự tiến bộ công nghệ vượt bậc và quá trình tạo dựng của cải thần tốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ở sân bay quốc tế Ninoy Aquino tại Manila, Philippines ngày 17/11. Ảnh: Pool Photo

Tại Thâm Quyến, ông Trump dự kiến sẽ chứng kiến ​​câu trả lời của Trung Quốc dành cho Thung lũng Silicon, một thành phố quy tụ các doanh nhân công nghệ, nơi có cả những thiết bị bay không người lái (UAV) giao đồ ăn và siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Đây chính là nơi khởi nguồn của nhiều bước tiến công nghệ, yếu tố thúc đẩy các cường quốc vào thế đối đầu trong những vấn đề liên quan đến quyền tiếp cận nguyên liệu thô, chip tiên tiến và các thị trường béo bở.

Trước đó, ông Trump đã có chuyến thăm ngắn, chưa đầy 24 giờ tại thủ đô Manila của Philippines để tham dự hội nghị cấp cao và tiệc tối cùng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á.

Tổng thống Mỹ hôm 17/11 cũng có cuộc gặp riêng với người đồng cấp Philippines Ferdinand Marcos Jr. và dùng bữa trưa tại Dinh Malacañang, nơi đã được trang hoàng lộng lẫy để đón Giáng sinh.

Trong chuyến thăm này, ông Trump đã công bố các biện pháp thương mại mới với Thái Lan và Philippines, nhưng những biện pháp này dường như chưa đạt đến tầm vóc của các hiệp định thương mại toàn diện.

The CNN, các quan chức Mỹ kỳ vọng sự hiện diện của ông Trump tại đây sẽ thể hiện cam kết của lãnh đạo Nhà Trắng đối với một khu vực đang chứng kiến ​​sự cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc.

Tổng thống Marcos cho biết trong khuôn khổ chuyến công du của ông Trump, Philippines không ký kết thỏa thuận "Pax Silica", sáng kiến do Mỹ khởi xướng bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn cho chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng điện toán và các khoáng sản chiến lược. Tuy nhiên, Philippines vẫn sẽ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực AI.

Trong cuộc hội đàm với ông Trump hôm 18/11, ông Marcos nhận định đang có “những cơ hội to lớn để hợp tác chặt chẽ hơn nữa với giới lãnh đạo Mỹ cũng như lĩnh vực siêu trí tuệ”.

Philippines là một trong 26 bên cam kết tham gia sáng kiến ​​Pax Silica, nhưng các chi tiết cụ thể về khuôn khổ hợp tác cũng như các thỏa thuận đầu tư nước ngoài cho đến nay vẫn chưa được công bố.