Báo The Hill dẫn lời Tổng thống Donald Trump ngày 10/11 phát biểu: "Nhờ những chính sách thuế quan, chúng ta sẽ có hơn 20.000 tỷ USD đầu tư đổ vào Mỹ sau 1 năm. Đó là điều chưa từng xảy ra. Chúng ta sẽ có những công ty trí tuệ nhân tạo (AI), có những nhà máy sản xuất ô tô mới, nhiều hơn những gì chúng ta từng xây dựng. Nhưng toàn bộ điều này sẽ biến mất nếu Tòa án Tối cao phản đối. Đó sẽ là một thảm họa an ninh quốc gia nếu chúng tôi thua kiện".

Các thành viên của chính quyền Trump cũng thừa nhận, họ sẽ phải đưa ra "kế hoạch B" nếu phán quyết bất lợi, đồng thời chuẩn bị cho khả năng Washington phải hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế đã thu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày, ông Trump đã nhắc lại tuyên bố dùng doanh thu từ thuế quan để phát tiền cho người dân và chỉ trích những người phản đối chính sách của ông.

"Tất cả mọi người sẽ nhận được ít nhất 2.000 USD từ lợi nhuận thuế quan, trừ nhóm người thu nhập cao. Những ai phản đối thuế quan là đồ ngốc. Chúng ta đang là quốc gia giàu có nhất thế giới, gần như không có lạm phát và giá cổ phiếu đạt mức kỷ lục", lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Theo truyền thông Mỹ, Washington đã thu được 195 tỷ USD tiền thuế tính tới quý 3 năm nay. Nếu loại trừ nhóm người có thu nhập cao, ước tính sẽ có khoảng 150 triệu người đủ điều kiện nhận 2.000 USD, tức chính phủ sẽ tiêu tốn 300 tỷ USD cho chính sách này.

Giới quan sát nhận định, ngay cả khi Tòa án Tối cao bác bỏ các biện pháp thuế quan của ông Trump, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có thể ban hành các đạo luật thương mại khác để duy trì quyền áp thuế.