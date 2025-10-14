Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã lên tiếng phàn nàn về hình trang bìa mới của tạp chí TIME, dù ông là nhân vật trung tâm của bức ảnh.

"Thông điệp của họ khá tốt, nhưng phần hình ảnh thì quá tệ, có thể gọi là 'tệ nhất mọi thời đại'. Một cách nào đó, họ làm mái tóc của tôi biến mất, thay vào đó là một thứ giống như chiếc vương miện lơ lửng. Nó rất kỳ lạ", ông Trump bình luận.

Ấn phẩm tháng 11 của tạp chí TIME tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, mô tả đây là "thành tựu lớn của ông Trump". Ảnh minh họa trang bìa là bức chân dung của Tổng thống Trump được chụp từ dưới lên, nhấn mạnh vào chiếc cà vạt màu đỏ.

Tổng thống Trump trên trang bìa của tạp chí TIME. Ảnh: TIME

Cũng liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, Tổng thống Trump mới đây đã nhầm lẫn về chức danh của Thủ tướng Canada Mark Carney khi phát biểu cảm ơn các nhà lãnh đạo quốc tế tới dự lễ ký kết ở Ai Cập.

"Nhà lãnh đạo Canada cũng có mặt ở đây hôm nay, thật tuyệt vời. Tổng thống Canada đã gọi điện cho tôi để nói về tầm quan trọng của thỏa thuận này. Ông ấy đang ở đâu nhỉ?", ông Trump nói.

Sau bài phát biểu, ông Carney đã tới bắt tay với ông Trump và cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo đã vô tình được ghi lại.

"Cảm ơn ngài vì đã thăng chức cho tôi lên Tổng thống", ông Carney cười.

"Tôi đã nói vậy à? Ít ra tôi cũng không gọi ngài là Thống đốc", ông Trump đáp và vỗ vai ông Carney.