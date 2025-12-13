Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance cùng các cố vấn và phái viên. Ảnh: Nhà Trắng

Theo tạp chí Business Insider, hồi tháng 7, Nhà Trắng đã chia sẻ với Quốc hội Mỹ về mức lương của tất cả các nhân viên trong văn phòng điều hành của tổng thống, gồm các trợ lý, cố vấn, trưởng nhóm nhân viên. Những người được trả lương cao nhất tại Nhà Trắng gồm các cố vấn chính sách, cố vấn pháp lý, người phụ trách truyền thông và quản lý nhân sự của tổng thống. Các vị trí có mức lương thấp hơn là trợ lý nghiên cứu và trợ lý báo chí.

Tại Mỹ, lương của các quan chức nhà nước thường thấp hơn so với thu nhập của những người làm trong khu vực tư nhân vì phục vụ công chúng không sinh lợi nhiều như việc tối đa hóa giá trị cổ đông.

Người nhận lương 400.000 USD/năm

Tổng thống Mỹ nhận được mức lương 400.000 USD/năm. Tuy nhiên, một số tổng thống giàu có như John F. Kennedy, Herbert Hoover và Donald Trump đã chọn cách quyên góp số tiền này thay vì nhận lương.

Cố vấn cấp cao về nhập cư Jacalynne Klopp

Theo Fortune, bà Klopp là nhân viên Nhà Trắng được trả lương cao nhất dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump là 225.700 USD. Bà là người nhận được mức lương tối đa trong ngạch điều hành cấp cao.

Bà Klopp là cố vấn hàng đầu cho người đứng đầu chính sách biên giới Tom Homan và đã làm việc trong chính phủ hơn 17 năm, trải qua các vai trò tại Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan thực thi di trú và hải quan.

Cố vấn pháp lý Edgar Mkrtchian

Theo hồ sơ LinkedIn, ông Mkrtchian bắt đầu làm cố vấn cho Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ vào tháng 6/2024. Ông được trả 203.645 USD/năm.

Những người được trả lương 195.200 USD

Các cố vấn chính sách cấp cao gồm Brittany Baldwin, Elizabeth Cilia và Kyser Blakely, Phó Chánh văn phòng phụ trách các vấn đề lập pháp, chính trị và công chúng Michael James Blair; Giám đốc truyền thông Steven Cheung và John Coale, phó trợ lý của tổng thống kiêm phó đặc phái viên về Ukraine đều được trả 195.200 USD/năm.

Một số quan chức cấp cao khác của Nhà Trắng cũng nhận mức lương 195.200 USD/năm là Kevin Hassett, trợ lý tổng thống về chính sách kinh tế và giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia; ông trùm biên giới Tom Homan; Joseph Keith Kellogg - đặc phái viên về vấn đề Nga và Ukraine; Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt...