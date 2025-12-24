Theo hãng tin CNBC, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 23/12 đã thông báo về việc áp thuế chất bán của Trung Quốc kể từ tháng 6/2027. Mức thuế cụ thể sẽ được công bố ít nhất một tháng trước thời điểm có hiệu lực.

"Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn nhắm tới việc thống lĩnh ngành công nghiệp bán dẫn và đã sử dụng ngày càng nhiều chính sách và biện pháp phi thị trường để theo đuổi mục tiêu đó. Đây là hành động không công bằng, gây gánh nặng và hạn chế thương mại của Mỹ", báo cáo của USTR cho biết.

Tuy vậy, USTR nhấn mạnh mức thuế ban đầu đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được áp dụng ở mức 0% trong vòng 18 tháng. Đây được coi là động thái mang tính hòa hoãn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Bắc Kinh.

Mỹ thông báo thời gian áp thuế với chất bán dẫn của Trung Quốc. Ảnh: NYT

Ngay sau khi USTR thông báo về thời điểm áp thuế chất bán dẫn, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã lên tiếng phản đối, mô tả đây là hành vi "chính trị hóa thuế quan".

"Chúng tôi phản đối việc 'chính trị hóa' các vấn đề thương mại và công nghệ. Việc gây bất ổn cho chuỗi cung ứng toàn cầu không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai. Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình", Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ.

Vào tháng 10, Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được một số thỏa thuận thương mại nhất định, trong đó Washington sẽ cắt giảm một số mức thuế, trong khi Bắc Kinh cho phép xuất khẩu các kim loại đất hiếm. Tới ngày 8/12, Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Bắc Kinh về việc xuất khẩu chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc.