Hãng tin Bloomberg ngày 22/11 cho biết, hiện Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp tòa án ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Donald Trump.

"Phương án B bao gồm việc viện dẫn Điều 301 và Điều 122 của Đạo luật Thương mại, cho phép Tổng thống Mỹ đơn phương áp thuế. Mục tiêu được hướng tới là thay thế các mức thuế bị bãi bỏ một cách nhanh nhất", nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng sẽ nhận được phán quyết có lợi, bởi các phương án dự phòng thường có nhiều rủi ro. Việc chuẩn bị "phương án B" cũng cho thấy quyết tâm của ông Trump trong việc duy trì chính sách thuế quan, bởi đây là cốt lõi trong chương trình kinh tế của Tổng thống Mỹ.

Khi được hỏi về vấn đề này trong ngày 22/11, Nhà Trắng đã thừa nhận về việc đang tìm "những cách mới" để duy trì chính sách thương mại của Tổng thống Trump, nhưng từ chối nêu cụ thể.

Trước đó, Tổng thống Trump đã cảnh báo về "thảm họa an ninh quốc gia" nếu Tòa án Tối cao của nước này ra quyết định bác bỏ chính sách thuế quan của ông.

Theo giới quan sát, tác động từ phán quyết của tòa án không chỉ nằm ở mặt pháp lý, mà còn khiến chính phủ đối mặt với nguy cơ phải hoàn trả hơn 88 tỷ USD tiền thuế đã thu, đồng thời phải đàm phán lại với các đối tác như Trung Quốc và Brazil.