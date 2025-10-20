Vùng màu hồng hiện thuộc sự kiểm soát ủa Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Hãng RT đưa tin, ông Trump đưa ra nhận xét trên sau khi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và gặp người đứng đầu Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào tuần trước.

Tối 19/10, Tổng thống Trump tuyên bố với các phóng viên: "Chúng tôi nghĩ, điều Ukraine và Nga nên làm là dừng lại ở ranh giới hiện tại. Phần còn lại rất khó đàm phán. Họ nên dừng lại ngay ở tiền tuyến, về nhà, ngừng giết chóc và kết thúc mọi chuyện".

Khi nhận được câu hỏi về Donbass, ông Trump nói: "Cứ để nó như hiện tại. Tôi nghĩ Nga đã kiểm soát 78% khu vực này. Cứ để nguyên như hiện giờ. Họ có thể đàm phán sau".

Năm 2014, khu vực Donbass gồm hai vùng Donetsk và Luhansk đã tuyên bố độc lập và bỏ phiếu tách khỏi Ukraine. Tháng 9/2022, cả hai vùng đều trưng cầu dân ý để sáp nhập với Nga. Ukraine và hầu hết các quốc gia khác đều không công nhận biên giới mới của Nga.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov hồi tháng 8 thống kê, quân Ukraine nắm giữ khoảng 20% diện tích Donetsk và chưa tới 1% diện tích Luhansk.

Tổng thống Putin tuyên bố để lệnh ngừng bắn có hiệu quả, lực lượng Ukraine phải rút khỏi toàn bộ Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của người đứng đầu nước Mỹ, nhưng từ chối trao bất kỳ vùng lãnh thổ nào cho Nga.