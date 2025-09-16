Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 4h30 hôm nay xảy ra vụ cháy lán tạm tại thôn Văn Giáp gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên và hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn.

TP Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.