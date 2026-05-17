Theo tờ Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 16/5 cho biết việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ vẫn đang gặp nhiều trở ngại.

"Việc tăng cường tần suất tiếp xúc là tương đối khó khăn. Tuy vậy, cả Mỹ và Nga đều muốn cải thiện quan hệ song phương. Tôi nghĩ chúng ta không cần tìm kiếm ý nghĩa ẩn sau việc các cuộc tiếp xúc diễn ra với tần suất nhất định. Điều quan trọng là hai bên vẫn có thể truyền đạt tín hiệu cho nhau, dù quá trình này còn nhiều vấn đề", ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Cũng theo quan chức Ngoại giao Nga, tần suất trao đổi giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển trong quan hệ, bởi các Bộ trưởng chỉ thảo luận về những vấn đề quan trọng nhất.

Tuy quá trình cải thiện quan hệ song phương còn nhiều khó khăn, nhưng Bộ Ngoại giao Nga khẳng định quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tốt đẹp. "Ông Putin và ông Trump luôn tôn trọng lẫn nhau. Hai nhà lãnh đạo luôn thể hiện sự thân thiện trong các cuộc trao đổi", Ngoại trưởng Lavrov thông tin.

Cũng liên quan đến quan hệ Nga - Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ ngày 16/5 đã không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt cho phép mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, chấm dứt biện pháp tạm thời được đưa ra nhằm giảm áp lực nguồn cung vì cuộc xung đột Iran.