Từ kỹ năng số mở hướng sinh kế vùng biên ở Quảng Ninh

Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh được giao quản lý địa bàn 3 xã biên giới Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu, với tổng dân số trên 35.000 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96%, chủ yếu là người Tày, Dao và Sán Chỉ.

Tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc tiếp cận công nghệ, khai thác thông tin và sử dụng các tiện ích số trong đời sống, sản xuất vẫn cần được hướng dẫn, hỗ trợ để người dân bắt kịp xu hướng chuyển đổi số.

Trước thực tế đó, Đồn BPCK Hoành Mô triển khai mô hình Bộ đội Biên phòng - Đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới, thành lập Tổ tư vấn kỹ năng số, duy trì các nhóm Zalo trao đổi, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin. Thông qua những cách làm này, cán bộ, chiến sĩ từng bước đưa kiến thức số đến gần người dân, khuyến khích bà con sử dụng internet, mạng xã hội để tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Với phương châm “Người biết bảo người chưa biết, người biết nhiều bảo người biết ít”, việc hướng dẫn được thực hiện từ những thao tác đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp cận của từng người.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, tìm kiếm thông tin hữu ích, tiếp cận tiện ích số, từng bước khắc phục tâm lý e ngại công nghệ, hình thành thói quen chủ động học hỏi và ứng dụng vào thực tế.

Cán bộ chiến sĩ Đồn BPCK Hoành Mô hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.

Đối với những hộ làm du lịch cộng đồng, Bộ đội Biên phòng hướng dẫn cách tận dụng nền tảng số để giới thiệu cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, dịch vụ lưu trú, kết nối với du khách. Người dân có thể quảng bá những lợi thế sẵn có của địa phương, đưa sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn, từ đó tìm thêm hướng phát triển kinh tế ngay trên quê hương.

Anh Hoàng Văn Sằn, người dân tộc Tày, ở thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô, là một ví dụ. Khi bắt đầu kinh doanh homestay, anh từng trăn trở vì cảnh đẹp, văn hóa bản địa và những trải nghiệm riêng của vùng biên chưa được nhiều du khách biết đến. Để mở rộng lượng khách, anh chủ động sử dụng internet, Facebook, Zalo và các diễn đàn du lịch đăng tải hình ảnh, giới thiệu cảnh đẹp quê hương, dịch vụ lưu trú, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Nhờ đó, du khách ở xa có thêm thông tin về Hoành Mô và cơ sở lưu trú của gia đình anh trước khi lên đường.

Từ cách làm đó, homestay dần có thêm khách, hiện mỗi năm đón khoảng 600-700 lượt. Chiếc điện thoại thông minh, từ chỗ chủ yếu phục vụ liên lạc, trở thành công cụ giúp gia đình quảng bá dịch vụ, kết nối với khách và tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Câu chuyện của anh Sằn cho thấy, chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu từ những ứng dụng phức tạp hay khoản đầu tư lớn. Biết chụp ảnh, đăng tải thông tin, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên mạng cũng có thể giúp người dân mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, thay vì bó hẹp khách hàng trong phạm vi quen biết.

Cùng với hướng dẫn kỹ năng số phục vụ sinh kế, Đồn BPCK Hoành Mô tổ chức tọa đàm Bình dân học vụ số: Từ kỹ năng đến hành động, tập trung đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, đề xuất cách làm phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm địa bàn. Qua đó, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân ứng dụng công nghệ vào đời sống, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ biên giới.

Thêm một cách để người dân góp sức giữ bình yên biên giới

Công nghệ số còn được Đồn BPCK Hoành Mô đưa vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự. Mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh” bằng mã QR tạo thêm kênh để người dân cung cấp thông tin, phản ánh những vấn đề liên quan đến địa bàn.

Đến nay, đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn trên 400 lượt người dân, niêm yết mã QR tại 27 vị trí, tập trung ở nhà văn hóa thôn, bản, trường học và những khu vực đông người. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn bà con quét mã, truy cập biểu mẫu, cung cấp nội dung phản ánh, tin báo.

Trung bình mỗi tháng, đơn vị tiếp nhận, xử lý khoảng 10 tin báo tố giác, phần lớn là tin có giá trị. Với người dân, đây là cách cung cấp thông tin thuận tiện hơn, không nhất thiết phải trực tiếp đến đơn vị. Với lực lượng chức năng, nguồn tin từ nhân dân góp phần nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Với phương châm “cùng học, cùng làm, cùng chuyển đổi số”, những người lính quân hàm xanh Đồn BPCK Hoành Mô đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng bào vùng biên

Việc hướng dẫn sử dụng mã QR được lồng ghép với phổ biến pháp luật, nhắc nhở bà con cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng, không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Người dân được hướng dẫn sử dụng công nghệ nhưng cũng được nhắc về trách nhiệm khi tham gia môi trường số.

Ở vùng biên, một người biết cách tìm thông tin chính xác, nhận diện dấu hiệu bất thường, chủ động báo tin khi phát hiện vụ việc không chỉ bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần giữ bình yên cho cộng đồng.

Từ quảng bá homestay, tìm kiếm cơ hội phát triển dịch vụ đến cung cấp thông tin bảo đảm an ninh, những ứng dụng tưởng chừng nhỏ của công nghệ đang mở ra nhiều cách làm mới trong đời sống vùng biên. Đồn BPCK Hoành Mô tiếp tục xác định nâng cao kỹ năng số, phổ biến pháp luật, đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế là những nội dung cần duy trì thường xuyên, gắn với từng nhu cầu thực tế.

Khi người dân biết tận dụng công nghệ để làm ăn, tiếp cận thông tin, hiểu và thực hiện pháp luật, họ có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống và chủ động góp sức bảo vệ địa bàn. Từ những thay đổi bắt đầu bằng chiếc điện thoại thông minh, sự gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng và nhân dân tiếp tục được vun đắp, tạo nền tảng xây dựng vùng biên bình yên, phát triển.