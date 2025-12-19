Ước mơ thương hiệu Việt xuất hiện tại Thượng Hải, Bắc Kinh…

Tại tọa đàm “Một số giải pháp thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới” ở Hà Nội sáng 18/12, ông Đỗ Hữu Hưng, Tổng giám đốc AccessTrade lưu ý: “Lâu nay, khi nhắc đến xuất khẩu, chúng ta chỉ thường nhắc tới các nước Đông Nam Á hoặc thị trường Mỹ xa xôi mà quên mất rằng, ngay sát đường biên giới là một thị trường rất lớn, mỗi năm nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 80 tỷ USD”.

Trung Quốc hiện là thị trường mua sắm tiêu dùng bán lẻ lớn nhất thế giới. Với sự tương đồng về văn hóa, địa lý và nhiều đặc điểm tiêu dùng với Việt Nam, đây lẽ ra phải là "sân chơi" thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Việt.

Thế nhưng, ông Hưng cũng thẳng thắn thừa nhận: "Đi sang Trung Quốc không hề dễ". Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu, trong khi thiếu một cộng đồng đủ mạnh để giúp họ giải quyết những bài toán hóc búa từ logistics, marketing, bán hàng cho đến các thủ tục pháp lý phức tạp của thị trường tỷ dân.

“Trong khi các thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật… đã được khai thác mạnh mẽ qua thương mại điện tử xuyên biên giới, thì Trung Quốc đối với nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn là một thị trường "mới tinh", bà Nguyễn Thị Hoài An, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Vietfas nhận định.

Nhấn mạnh quan điểm xuất khẩu sang Trung Quốc không đơn thuần là xuất khẩu nguyên vật liệu thô, Tổng giám đốc Vietfas phản ánh một thực trạng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng: “Tại Trung Quốc, không khó để tìm thấy cà phê hay tổ yến Việt Nam, nhưng những sản phẩm "hot" nhất trên các sàn thương mại điện tử lại thường là hàng OEM, ODM – nghĩa là sản phẩm do người Việt làm ra nhưng lại mang nhãn mác của nước bạn”.

Bí quyết đưa thương hiệu Việt vào trái tim thị trường tỷ dân

Nhiều năm nay, bà An cũng như nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác không nguôi trăn trở trước bài toán làm sao để doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu bằng chính thương hiệu của mình.

Không ít lần đàm phán, khi đối tác Trung Quốc vẫn muốn nhập hàng theo cách truyền thống – dùng thương hiệu của họ, bà đã kiên trì thuyết phục họ theo hướng mới: “Nếu cứ tiếp tục làm gia công, chúng ta chỉ có thể cạnh tranh bằng giá với các thương hiệu nội địa Trung Quốc, và giá sẽ ngày càng rẻ đi. Ngược lại, nếu đưa thương hiệu Việt, đưa câu chuyện văn hóa Việt vào thị trường, chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt”.

Tin vui là thị trường Trung Quốc đang có những tín hiệu rất tích cực. Người tiêu dùng nơi đây bắt đầu đánh giá cao hàng hóa Việt Nam bởi chất lượng tốt, đặc biệt là các sản phẩm mang tính "organic" và sạch.

Bà An chân thành gửi gắm một số lời khuyên tới các doanh nghiệp khát khao đưa thương hiệu Việt hiện diện trên các kệ hàng ở Trung Quốc.

Một là phải đánh giá lại nội lực toàn diện, không để cơ hội vuột mất vì thiếu chuẩn bị. Thực tế có những doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu nhưng lại thiếu năng lực sản xuất để đáp ứng đơn hàng lớn; hoặc ngược lại, có năng lực nhưng lại thiếu các chứng chỉ cần thiết như GACC đối với hàng nông sản.

“Trước khi tiến vào thị trường Trung Quốc, cần đánh giá xem mình đang có sản phẩm gì, có phù hợp thị hiếu của thị trường Trung Quốc không, mình đã có đủ chứng chỉ, chứng nhận chưa, quan trọng nhất là phải chuẩn bị đầy đủ năng lực sản xuất hoặc phải có sự liên kết với nhà sản xuất đồng hành”, bà An mách nước.

Hai là phải lựa chọn mô hình xuất khẩu thông minh. Doanh nghiệp cần nghiên cứu các mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới mới vào Trung Quốc như 9610 và 1210 để tận dụng các ưu đãi về thủ tục hải quan và chi phí thuế (miễn thuế nhập khẩu, giảm VAT…).

Ba là phải tối ưu hóa logistics, kể cả logisitcs quốc tế và logistic bản địa tại Trung Quốc để đảm bảo hàng hóa đến tay người dùng nhanh chóng nhất.

Bốn là kể câu chuyện bằng ngôn ngữ bản địa. Doanh nghiệp Việt đừng ngần ngại hợp tác với các đối tác truyền thông, KOL, KOC tại Trung Quốc. Họ là những người hiểu thị trường nhất, sẽ giúp lan tỏa câu chuyện về hàng hóa thương hiệu Việt Nam một cách tự nhiên và đầy sức sống đến cộng đồng.

"Trên hành trình đưa thương hiệu Việt sang Trung Quốc nói riêng cũng như thị trường toàn cầu nói chung, doanh nghiệp Việt không đi một mình. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã thành lập Liên minh xuất khẩu trực tuyến, tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu tới 50-70% thời gian và tối ưu hóa chi phí khi thâm nhập thị trường mới”, bà An thông tin thêm.

Với sự đồng lòng của những người tâm huyết như ông Hưng, bà An và sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, một ngày không xa, nhiều thương hiệu Việt sẽ thực sự tỏa sáng tại thị trường Trung Quốc.