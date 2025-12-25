Trong hành trình khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế, Hàn Quốc luôn là một "mảnh đất hứa" đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần thách thức. Với hơn 350.000 người Việt đang sinh sống và hơn 80.000 gia đình đa văn hóa Hàn - Việt, nhu cầu về hàng hóa và văn hóa bản địa chưa bao giờ "hạ nhiệt".

Từ niềm trăn trở về việc kết nối cung - cầu một cách bài bản, dự án Phố Việt (VietTown) tại Thủ đô Seoul đã ra đời, mang theo sứ mệnh trở thành "cánh cửa" giúp hàng Việt thâm nhập “xứ sở kim chi” hiệu quả nhất.

Dự án Phố Việt không chỉ đơn thuần là một trung tâm thương mại mà là một hệ sinh thái, một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Ý tưởng này bắt đầu nhen nhóm từ năm 2019 và chính thức tìm ra giải pháp vận hành vào năm 2023 sau khi nhận thấy nhu cầu quá lớn từ phía các doanh nghiệp Việt.

Bà Phạm Thị Mai Thương, CEO Công ty VietRise chia sẻ thông tin về dự án Phố Việt.

Bà Phạm Thị Mai Thương, CEO Công ty VietRise, người đứng sau dự án đầy tâm huyết này, chia sẻ về mục tiêu cốt lõi: “Hàng hóa người Việt làm ra có thể xuất khẩu hiệu quả và có chỗ đứng ổn định trên thị trường thế giới”.

Nằm tại khu vực trung tâm Seoul, chỉ cách Đại sứ quán Việt Nam khoảng 10 phút di chuyển, Phố Việt được định vị là một không gian trải nghiệm văn hóa và dịch vụ với quy mô từ 250 đến 500 cửa hàng. Đây sẽ là nơi quy tụ 100% hàng hóa đến từ Việt Nam, từ nông thủy sản, thực phẩm chế biến đến dệt may, đồ gỗ…

Điểm đặc biệt của mô hình này là doanh nghiệp Việt không nhất thiết phải sang Hàn Quốc trực tiếp kinh doanh mà chỉ cần đưa hàng hóa sang. Phố Việt sẽ đóng vai trò như một showroom đa dạng, nơi các đối tác Hàn Quốc có thể đến trải nghiệm, khảo sát và tìm kiếm cơ hội giao thương mà không tốn thời gian di chuyển giữa hai nước.

Hơn cả một nơi mua bán, Phố Việt mang trong mình khát khao của những người con xa xứ. Như bà Thương bày tỏ: “Đối với các chủ kinh doanh người Việt, việc đưa được văn hóa, sản phẩm của quốc gia mình quảng bá cho người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế là một mong muốn, khát khao lớn”.

Để xóa bỏ những rào cản mang tính tự phát và phụ thuộc vào quan hệ cá nhân trước đây, Phố Việt xây dựng một mạng lưới hỗ trợ chuyên nghiệp. Từ việc cung cấp kho bãi, văn phòng đại diện, đến các dịch vụ đặc thù như môi giới bất động sản hay khai thuế, đều có sự tham gia của các chuyên gia người Việt uy tín tại sở tại.

Đồng hành cùng dự án là những "con chim đầu đàn" trong nhiều lĩnh vực và sự ủng hộ nhiệt thành từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bà Trần Ánh Phương, CEO Công ty TNHH T’imex, một trong những đơn vị đồng hành, khẳng định: “Chúng tôi cam kết đồng hành giúp dự án Phố Việt lan tỏa được mục tiêu ý nghĩa của mình, cùng nhau xây dựng bản sắc Việt vì sự nghiệp phát triển của cộng đồng người Việt tại nước ngoài, và hướng tới mục tiêu nâng tầm doanh nhân Việt tại nước ngoài”.

Theo lộ trình, cửa hàng cà phê đầu tiên của một thương hiệu nổi tiếng Việt Nam sẽ xuất hiện vào hè năm tới, và toàn bộ khu phố dự kiến đi vào hoạt động ổn định từ tháng 5-6/2026.

Không dừng lại ở Seoul, mô hình này được kỳ vọng sẽ nhân rộng ra các thành phố khác tại Hàn Quốc và tiến tới một số quốc gia như Pháp, Nhật…

Trong tương lai, một không gian văn hóa thương mại do Chính phủ chủ trì ngay tại Phố Việt là điều mà những người thực hiện dự án đang hướng tới. Đó sẽ là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật và cà phê Việt, một “điểm cắm cờ” tự hào của hàng Việt trên đất khách.

Phố Việt không chỉ là một dự án kinh tế, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và khát vọng nâng tầm giá trị Việt. Với sự chuẩn bị bài bản, minh bạch và lòng nhiệt huyết của những người dẫn dắt, cánh cửa thâm nhập thị trường Hàn Quốc đang rộng mở hơn bao giờ hết cho các doanh nghiệp Việt Nam.