Ngày 16/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt một nam tài xế điều khiển xe máy biển xanh, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội).

Theo đó, nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về trường hợp nam tài xế điều khiển xe máy mang biển số 29B1-021.XX (có nền màu xanh, chữ trắng) vi phạm quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục đã yêu cầu Phòng CSGT Công an Hà Nội vào cuộc xác minh.

Người dân ghi hình nam tài xế điều khiển xe máy biển số màu xanh, không đội mũ bảo hiểm.

Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 xác định chủ phương tiện là Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc và người điều khiển là anh Trần H.T.

Làm việc với cơ quan công an, anh Trần H.T. cho biết, khoảng 19h ngày 7/12, anh đã mượn xe của em trai là T.H.T. (cán bộ thuộc Trung tâm Y tế phường Đông Ngạc) để đi và quên không đội mũ bảo hiểm.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với anh Trần H.T. lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông trên đường bộ. Với lỗi này, tài xế Trần H.T. sẽ bị xử phạt 500.000 đồng.