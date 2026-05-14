Cao Bằng:

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch số 1111 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Kế hoạch số 1111 xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành luật phải được thực hiện “nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng và có sự phối hợp chặt chẽ”, “phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương”.

Kế hoạch số 1111 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Cao Bằng.

Nội dung ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch là tổ chức tập huấn, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đặc biệt, địa phương sẽ mời báo cáo viên từ Bộ Công an để trực tiếp quán triệt nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn. Thời hạn hoàn thành các đợt tập huấn chuyên sâu này được ấn định vào quý III/2026.

Cùng với đó, nhằm giảm nghèo thông tin pháp luật, Cao Bằng sẽ tích cực triển khai hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan thực hiện gồm Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo, Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Việc tuyên truyền được lan tỏa sâu rộng từ cấp tỉnh đến UBND các xã, phường. Thời gian thực hiện được duy trì xuyên suốt trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tạo thành một "dòng chảy" thông tin chính thống, giúp người dân và cán bộ cơ sở hiểu rõ ranh giới giữa việc công khai minh bạch thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội với việc bảo mật các nội dung quan trọng của quốc gia.

Song song với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ bí mật nhà nước, tỉnh Cao Bằng còn chú trọng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống xâm phạm bí mật nhà nước đối với mạng LAN độc lập, máy tính và thiết bị.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì nghiên cứu, tham mưu các biện pháp bảo đảm an ninh đối với mạng LAN độc lập, máy tính và các thiết bị lưu giữ bí mật nhà nước. Điểm mới trong kế hoạch lần này là việc đề xuất triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới trong hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.

Dự kiến ngay trong quý II/2026, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tham mưu sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy chế bảo vệ bí mật nhà nước không còn phù hợp để đảm bảo tính đồng bộ với Luật hiện hành.

Sau khi có văn bản đề nghị tham gia góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan Trung ương được giao chủ trì xây dựng danh mục của ngành, lĩnh vực, thì các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, đề xuất nội dung thông tin, tài liệu cần đưa vào để bảo vệ hoặc đưa ra danh mục bí mật nhà nước trong ngành, lĩnh vực của mình đang áp dụng.

Triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Cao Bằng sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một môi trường thông tin an toàn, minh bạch, phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương.