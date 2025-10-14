Thay đổi sau EURO

Mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai của Luis de la Fuente dường như bị đứt gãy chỉ trong vòng hơn một năm. Thế nhưng đội tuyển Tây Ban Nha của ông như không thay đổi gì cả.

Nghĩa là vẫn chiến thắng, hoặc ít nhất là không thua. “La Roja” hiện trải qua 28 trận bất bại liên tiếp (không tính giao hữu), chỉ còn kém 1 trận so với kỷ lục của Vicente del Bosque (29) và 3 trận so với đội dẫn đầu là Italia (31).

Tây Ban Nha rất khác sau EURO 2024. Ảnh: SEFutbol

Với Tây Ban Nha, không có vấn đề gì khi kết hợp kinh nghiệm của Aymeric Laporte (31 tuổi) và Rodri (29) cùng sức trẻ của Lamine Yamal (18) và Nico Williams (22), hay trộn lẫn Pau Cubarsi và Zubimendi với Yeremy Pino và Ferran Torres.

“Thật may mắn khi chúng ta có một thế hệ cầu thủ trẻ tuyệt vời và đầy tiềm năng. Đó là lý do để tự hào, không phải lo lắng. Phải vui vì điều đó chứ”, HLV De la Fuente nhấn mạnh trận thắng Georgia 2-0 trên sân Martinez Valero.

Đó là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2026 mà không thủng lưới, sau khi đã hạ Bulgaria (3-0) và Thổ Nhĩ Kỳ (6-0).

Những lời khen của De la Fuente dành cho các học trò không phải là xã giao, mà có cơ sở từ phong độ của đội bóng.

Khi Tây Ban Nha bước lên đỉnh châu Âu ở Berlin 2024, trục chính của đội hình gồm Laporte ở hàng thủ, Rodri ở trung tuyến, cùng hai cầu thủ chạy cánh tài năng hàng đầu thế giới: Nico Williams và Lamine Yamal.

Cuối tuần qua, không ai trong số họ góp mặt. Laporte vừa được bổ sung; Rodri vẫn đang loay hoay trong mê cung chấn thương tại Man City. Nico và Lamine thì cùng nằm trong danh sách chấn thương.

Đối với Nico Williams, chỉ biết rằng ở Bilbao người ta rất khó chịu khi ngôi sao biểu tượng dính chấn thương trong đợt tập trung tháng 9 – giống trường hợp Yamal.

Tên của Nico không xuất hiện ở đâu cả; trong khi đó, cái tên Yamal lại liên tục được nhắc đến, từ Hansi Flick đến De la Fuente, và tất nhiên là trên mạng xã hội.

Tây Ban Nha chưa thủng lưới trên đường đến World Cup 2026. Ảnh: SEFutbol

HLV Barcelona phàn nàn rằng ở đội tuyển “người ta không biết cách chăm sóc cầu thủ”, còn De la Fuente đáp lại rằng đồng nghiệp người Đức “thiếu sự thấu cảm”.

Đội bóng hành tinh khác

Giữa lúc đó, Yamal tận dụng chấn thương cơ mu để nghỉ ngơi cùng bạn gái Nicky Nicole ở Croatia, thậm chí còn đi trực thăng và đăng ảnh lên Instagram.

“Chuyện tuổi trẻ thôi, đúng là tay này hài thật”, một quan chức Liên đoàn nói nửa đùa nửa thật. Còn trong ban huấn luyện của De la Fuente, người ta tỏ ra lo lắng hơn: “Barca ở gần cậu ấy hơn, lẽ ra ai đó nên khuyên bảo về việc sống và chia sẻ trên mạng”.

Không có Lamine Yamal và Williams, Tây Ban Nha vẫn thắng dễ Georgia. “Tất cả chúng tôi vẫn giữ được nhịp điệu, vẫn trong cùng quỹ đạo. Mỗi cầu thủ đều có đặc trưng riêng, chúng tôi hiểu rõ ai đang ở trên sân và phải làm gì”, Mikel Oyarzabal phân tích.

De la Fuente nói thêm: “Chúng tôi biết rõ tiềm năng của từng người, họ khác nhau. Điều đó giúp chúng tôi duy trì một mô hình thi đấu dễ nhận diện, nhưng mỗi người lại mang dấu ấn cá nhân của mình.

Tôi không lo khi phải thay người, vì bản sắc của đội rất rõ ràng. Chúng tôi là một tập thể thích cầm bóng, nhưng luôn hướng về phía trước một cách quyết liệt”.

Ông không phải người duy nhất tán dương đội tuyển. “Không có gì để nói cả. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng khi Tây Ban Nha đạt đến đẳng cấp này thì bạn chẳng có cơ hội nào. Họ chơi ở một hành tinh khác”, HLV Willy Sagnol của Georgia thừa nhận.

HLV Sagnol ví Tây Ban Nha đến từ hành tinh khác. Ảnh: SEFutbol

De la Fuente đáp lại điềm đạm: “Những lời khen là điều tự nhiên trong nghề, nhưng không nên đi quá xa. Thử thách sắp tới sẽ còn khó hơn, không phải vì đối thủ mà vì chính yêu cầu khắt khe của chúng tôi. Tập thể này thật tuyệt vời”.

Không chỉ thiếu bộ khung chính, nếu so với đội hình ra sân trong trận chung kết ở Berlin, chỉ có 3 người đá chính gần nhất: Unai Simon, Le Normand và Cucurella.

Không có “quá khứ” của Laporte và Rodri, cũng chẳng có “tương lai” của Lamine và Nico, Tây Ban Nha thay đổi mà như không thay đổi.

Giờ đây, gặp lại Bulgaria tại Jose Zorrilla (1h45 ngày 15/10), De la Fuente chỉ còn một bước nữa là san bằng kỷ lục của Del Bosque và tiến thêm một bước đến World Cup 2026.