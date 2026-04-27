Tại triển lãm Defence Services Asia (DSA) 2026 diễn ra từ ngày 20-23/4/2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia, ROKETSAN đã giới thiệu tên lửa chống hạm ATMACA như một trong những sản phẩm nổi bật nhất. Hệ thống này không chỉ thu hút sự chú ý của các đoàn đại biểu khu vực mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng khi công ty Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng cung cấp tên lửa ATMACA cho Hải quân Hoàng gia Malaysia ngay tại sự kiện.

Tên lửa ATMACA. Ảnh: defencesecurityasia.com

ATMACA là tên lửa hành trình chống hạm đa năng, được thiết kế để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, với khả năng bay thấp sát mặt biển (công nghệ sea-skimming) nhằm giảm thiểu khả năng bị radar đối phương phát hiện.

Tên lửa ATMACA sở hữu mặt cắt radar thấp (low radar cross section), giúp tăng cường khả năng sống sót khi đối mặt với các biện pháp tác chiến điện tử.

Hệ thống dẫn đường kết hợp nhiều lớp công nghệ hiện đại: dẫn đường quán tính (INS), định vị toàn cầu GPS, độ cao kế khí áp (barometric altimeter) và độ cao kế radar (radar altimeter).

Nhờ đó, tên lửa ATMACA duy trì độ chính xác cao suốt hành trình bay. Ở giai đoạn cuối, tên lửa ATMACA kích hoạt đầu dò radar chủ động (active RF seeker) để khóa và tấn công chính xác mục tiêu di động trên mặt nước hoặc mục tiêu cố định trên bờ.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa ATMACA có chiều dài từ 4,3 đến 5,2 mét, trọng lượng dưới 750 kg (một số nguồn ghi nhận dưới 800 kg tùy cấu hình).

Tên lửa đối hạm ATMACA của ROKETSAN được trưng bày tại triển lãm DSA 2026. Ảnh: ROKETSAN/internationalaerospaceindia.com

Tầm bắn của tên lửa ATMACA đạt 250 km, mang theo đầu đạn nổ mạnh phân mảnh có khả năng xuyên phá với trọng lượng 220 kg (một số biến thể ghi nhận 250 kg).

Tên lửa ATMACA sử dụng động cơ turbojet, tốc độ bay cận âm khoảng Mach 0.85-0.9. Các tính năng nổi bật bao gồm lập kế hoạch nhiệm vụ 3D, khả năng cập nhật mục tiêu giữa chừng qua data link, chế độ tấn công lại (re-attack), hủy nhiệm vụ (mission abort) và khả năng hoạt động độc lập hoặc phối hợp trong môi trường bị nhiễu.

Những đặc điểm này mang lại sự linh hoạt cao khi triển khai trên các nền tảng tàu chiến như corvette, frigate, tàu tấn công nhanh hoặc thậm chí hệ thống phóng container trên bờ.

Tại DSA 2026, ROKETSAN đã trưng bày tên lửa ATMACA như một phần của danh mục vũ khí tấn công chính xác, nhấn mạnh khả năng thay thế các hệ thống cũ và nâng cao năng lực răn đe hàng hải.

Sự kiện còn ghi nhận việc ký hợp đồng cung cấp 24 quả tên lửa ATMACA cho Malaysia, trị giá khoảng 79,5 triệu euro (tương đương hơn 369 triệu RM), nhằm trang bị cho các tàu Littoral Mission Ship (LMS) Batch 2 đang được đóng tại Istanbul.

ROKETSAN giới thiệu các hệ thống tên lửa ATMACA, SOM và HİSAR tại DSA 2026. Ảnh: ROKETSAN/defensetalks.com

Mỗi tàu dự kiến mang 8 quả tên lửa ATMACA, giúp biến các nền tảng tuần tra thành lực lượng tấn công mặt biển đáng gờm ở môi trường ven bờ và ngoài khơi phức tạp.

Với thiết kế hiện đại, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ và độ chính xác cao, tên lửa ATMACA không chỉ khẳng định vị thế công nghệ tên lửa của Thổ Nhĩ Kỳ mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn với các quốc gia Đông Nam Á đang tìm kiếm giải pháp phòng thủ hàng hải độc lập và hiệu quả.

Việc trưng bày và ký kết tại DSA 2026 cho thấy rõ xu hướng tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực, nơi nhu cầu về vũ khí chính xác tầm xa tiếp tục gia tăng.