Trong thời đại tác chiến hiện đại nơi mọi giây phút đều quyết định sinh tử, tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh tấn công chính xác và linh hoạt vượt trội. Với khả năng nạp đạn siêu tốc chỉ trong 16 phút, tốc độ siêu vượt âm Mach 6-7 và độ chính xác chỉ vài mét, Iskander-M không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là “kẻ thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường, khiến hệ thống phòng thủ đối phương phải khiếp sợ. Bài viết dưới đây sẽ phân tích sâu công nghệ tiên tiến, thông số kỹ thuật, các biến thể đa dạng cùng quy trình nạp đạn thực tế của hệ thống này, giúp bạn hiểu rõ tại sao Iskander-M vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều lực lượng quân sự thế giới.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa Iskander-M. Ảnh từ các nguồn mở/militarnyi.com

Tổ hợp tên lửa Iskander-M (hay còn gọi 9K720) là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật di động do Nga phát triển, thay thế hoàn toàn cho các hệ thống cũ như Oka và Tochka-U.

Hệ thống này được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, nhanh chóng vào các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, sân bay, kho đạn dược và hệ thống phòng không ở khoảng cách xa.

Điểm nổi bật nhất nằm ở tên lửa chính 9M723 - quả đạn đạo một tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, dài 7,3 mét, đường kính 0,92 mét và trọng lượng phóng khoảng 3,8 đến 4 tấn.

Đầu đạn có khối lượng từ 480 đến 700 kg, có thể mang theo nhiều loại như nổ cao phân mảnh, xuyên bê tông, chùm bom hoặc thậm chí đầu đạn hạt nhân.

Tầm bắn linh hoạt từ 50 km đến 500 km, tốc độ đạt Mach 6-7 tương đương khoảng 7.400 km/h, cho phép tên lửa bay ở độ cao 6-50 km với quỹ đạo bán đạn đạo (quasi-ballistic), nghĩa là không theo đường cong đạn đạo truyền thống mà có thể cơ động liên tục để né tránh radar và tên lửa phòng không đối phương.

Độ chính xác cực cao với CEP chỉ 5-7 mét nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, GLONASS và đầu dò quang điện tử DSMAC ở giai đoạn cuối, biến Iskander-M thành một trong những tên lửa chính xác nhất thế giới hiện nay.

Công nghệ cốt lõi của tên lửa Iskander-M nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ hành trình bay, khác biệt hoàn toàn với tên lửa đạn đạo thông thường.

Tên lửa Iskander-M sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, không tách đầu đạn trong phần lớn các biến thể, giúp duy trì độ ổn định và khả năng cơ động cao.

Hệ thống dẫn đường tiên tiến cho phép tên lửa nhận dữ liệu mục tiêu thời gian thực từ trạm chỉ huy, sau đó bay với tốc độ siêu vượt âm trong khi liên tục thay đổi quỹ đạo để phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/missilethreat.csis.org

Xe phóng tự hành 9P78-1 (phiên bản xuất khẩu là 9P78E) dựa trên khung gầm MZKT-7930 8x8, nặng khoảng 42-43 tấn khi mang đầy hai quả tên lửa, có thể di chuyển với tốc độ 70 km/h trên đường nhựa và hoạt động off-road linh hoạt.

Chỉ với ba thành viên, xe có thể sẵn sàng phóng trong 5 phút nếu đang dừng hoặc 16 phút sau khi hành quân, đồng thời phóng hai tên lửa cách nhau dưới một phút.

Sự kết hợp giữa tính cơ động cao, thời gian chuẩn bị ngắn và khả năng né tránh khiến Iskander-M trở thành vũ khí lý tưởng cho các chiến dịch tấn công chớp nhoáng.

Một trong những yếu tố then chốt góp phần vào sức mạnh của tên lửa Iskander-M chính là quy trình nạp đạn hiệu quả và nhanh chóng.

Xe vận chuyển-nạp đạn 9T250E (hay TZM), cũng dựa trên khung gầm MZKT-7930 tương tự, mang theo hai quả tên lửa dự phòng và trang bị cần cẩu chuyên dụng.

Quá trình nạp đạn diễn ra hoàn toàn tự động hóa một phần, với cần cẩu nâng quả tên lửa nặng gần 4 tấn lên vị trí trên xe phóng 9P78E, đồng thời có thể tháo lắp đầu đạn linh hoạt tùy theo nhiệm vụ.

Toàn bộ thao tác chỉ mất khoảng 16 phút, cho phép hệ thống duy trì nhịp độ tấn công liên tục mà không cần di chuyển xa.

Các video huấn luyện từ Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận rõ ràng cảnh cần cẩu của 9T250E nâng và đặt tên lửa 9M723 vào vị trí thẳng đứng trên TEL (Transporter Erector Launcher - xe mang phóng tự hành), chứng minh tính thực tiễn cao trong điều kiện chiến trường.

Nhờ đó, một tiểu đội Iskander-M có thể phóng nhiều đợt tên lửa mà vẫn giữ được tính bất ngờ và khả năng sống sót cao.

Tên lửa đạn đạo Iskander 9M723. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/militarnyi.com

Iskander-M không chỉ dừng lại ở một phiên bản duy nhất mà sở hữu nhiều biến thể được tối ưu hóa cho các nhu cầu khác nhau.

Phiên bản chính Iskander-M dành cho quân đội Nga sử dụng tên lửa 9M723 với đầy đủ khả năng tầm xa 500 km và cơ động bán đạn đạo (quasi-ballistic).

Iskander-K là biến thể sử dụng tên lửa hành trình 9M728 hoặc 9M729 (R-500), bay thấp theo địa hình với tầm bắn tương đương nhưng khó bị phát hiện hơn nhờ quỹ đạo hành trình.

Trong khi đó, Iskander-E là phiên bản xuất khẩu với tầm bắn giới hạn 280 km và tên lửa 9M720 để tuân thủ các hiệp ước quốc tế.

Gần đây, Nga còn phát triển các phiên bản nâng cấp như 9M723-1F1, 9M723-1F2, 9M723-1F3, 9M723-1F4 với đầu đạn nổ cao phân mảnh cải tiến hoặc xuyên phá, cùng biến thể hạt nhân 9M723-1B.

Thậm chí, các nguồn tin mới cho thấy sự xuất hiện của Iskander-1000 hay 9M723-2 với tầm bắn mở rộng lên 800-1.000 km, đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ tên lửa Nga.

Tất cả các biến thể đều chia sẻ chung xe phóng và xe nạp đạn, tạo nên sự linh hoạt chiến lược vượt trội.

Iskander-M không chỉ là một tổ hợp tên lửa mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ cao, tính cơ động và khả năng duy trì hỏa lực liên tục nhờ quy trình nạp đạn thông minh.

Với thông số kỹ thuật ấn tượng, các biến thể đa dạng và khả năng né tránh phòng thủ hiện đại, hệ thống này tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những vũ khí chiến thuật mạnh mẽ nhất hiện nay.

Trong bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động, Iskander-M nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh thực sự nằm ở sự kết hợp giữa tốc độ, chính xác và khả năng tái triển khai nhanh chóng.