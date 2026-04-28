Trong thời đại tác chiến hiện đại nơi mọi giây phút đều quyết định sinh tử, tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh tấn công chính xác và linh hoạt vượt trội.
Với khả năng nạp đạn siêu tốc chỉ trong 16 phút, tốc độ siêu vượt âm Mach 6-7 và độ chính xác chỉ vài mét, Iskander-M không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là “kẻ thay đổi cuộc chơi” trên chiến trường, khiến hệ thống phòng thủ đối phương phải khiếp sợ.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích sâu công nghệ tiên tiến, thông số kỹ thuật, các biến thể đa dạng cùng quy trình nạp đạn thực tế của hệ thống này, giúp bạn hiểu rõ tại sao Iskander-M vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều lực lượng quân sự thế giới.
Video phóng tên lửa 9M723 của tổ hợp Iskander-M Nga
Tổ hợp tên lửa Iskander-M (hay còn gọi 9K720) là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật di động do Nga phát triển, thay thế hoàn toàn cho các hệ thống cũ như Oka và Tochka-U.
Tầm bắn linh hoạt từ 50 km đến 500 km, tốc độ đạt Mach 6-7 tương đương khoảng 7.400 km/h, cho phép tên lửa bay ở độ cao 6-50 km với quỹ đạo bán đạn đạo (quasi-ballistic), nghĩa là không theo đường cong đạn đạo truyền thống mà có thể cơ động liên tục để né tránh radar và tên lửa phòng không đối phương.
Độ chính xác cực cao với CEP chỉ 5-7 mét nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, GLONASS và đầu dò quang điện tử DSMAC ở giai đoạn cuối, biến Iskander-M thành một trong những tên lửa chính xác nhất thế giới hiện nay.
Công nghệ cốt lõi của tên lửa Iskander-M nằm ở khả năng kiểm soát toàn bộ hành trình bay, khác biệt hoàn toàn với tên lửa đạn đạo thông thường.
Tên lửa Iskander-M sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, không tách đầu đạn trong phần lớn các biến thể, giúp duy trì độ ổn định và khả năng cơ động cao.
Hệ thống dẫn đường tiên tiến cho phép tên lửa nhận dữ liệu mục tiêu thời gian thực từ trạm chỉ huy, sau đó bay với tốc độ siêu vượt âm trong khi liên tục thay đổi quỹ đạo để phá vỡ hệ thống phòng thủ.
Xe phóng tự hành 9P78-1 (phiên bản xuất khẩu là 9P78E) dựa trên khung gầm MZKT-7930 8x8, nặng khoảng 42-43 tấn khi mang đầy hai quả tên lửa, có thể di chuyển với tốc độ 70 km/h trên đường nhựa và hoạt động off-road linh hoạt.
Xe vận chuyển-nạp đạn 9T250E (hay TZM), cũng dựa trên khung gầm MZKT-7930 tương tự, mang theo hai quả tên lửa dự phòng và trang bị cần cẩu chuyên dụng.
Quá trình nạp đạn diễn ra hoàn toàn tự động hóa một phần, với cần cẩu nâng quả tên lửa nặng gần 4 tấn lên vị trí trên xe phóng 9P78E, đồng thời có thể tháo lắp đầu đạn linh hoạt tùy theo nhiệm vụ.
Toàn bộ thao tác chỉ mất khoảng 16 phút, cho phép hệ thống duy trì nhịp độ tấn công liên tục mà không cần di chuyển xa.
Các video huấn luyện từ Bộ Quốc phòng Nga đã ghi nhận rõ ràng cảnh cần cẩu của 9T250E nâng và đặt tên lửa 9M723 vào vị trí thẳng đứng trên TEL (Transporter Erector Launcher - xe mang phóng tự hành), chứng minh tính thực tiễn cao trong điều kiện chiến trường.
Nhờ đó, một tiểu đội Iskander-M có thể phóng nhiều đợt tên lửa mà vẫn giữ được tính bất ngờ và khả năng sống sót cao.
Iskander-M không chỉ dừng lại ở một phiên bản duy nhất mà sở hữu nhiều biến thể được tối ưu hóa cho các nhu cầu khác nhau.
