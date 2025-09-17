Lực lượng Houthi tuyên bố sử dụng tên lửa đạn đạo hypersonic Palestine-2 tấn công Tel Aviv, khiến hàng triệu người Israel phải tìm nơi trú ẩn. Với tầm bắn 2.000km, tốc độ vượt Mach 5 và đầu đạn phân tách, vũ khí này đánh dấu bước tiến công nghệ đáng gờm của Yemen trong xung đột Trung Đông. Liệu đây có phải là mối đe dọa mới cho khu vực?

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng leo thang, các nguồn tin từ Yemen và các cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin về việc lực lượng Houthi (hay còn gọi là phong trào Ansar Allah) sử dụng tên lửa đạn đạo hypersonic Palestine-2 để tấn công các mục tiêu ở Israel.

Các bài báo trên APA.az, EADaily, RBC.ru, TASS và Anadolu Agency (AA) nhấn mạnh vào sự kiện này, xảy ra vào tháng 9/2025, như một phần phản ứng đáp trả các cuộc không kích của Israel vào Yemen.

Bài viết sẽ phân tích công nghệ tên lửa Palestine-2 dựa trên các chi tiết được đề cập trong các nguồn tin trên, đồng thời làm rõ khái niệm hypersonic và ý nghĩa chiến lược của nó.

Bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen. Ảnh: Mohammed Mohammed/Global Look Press/eadaily.com

Khái niệm cơ bản về tên lửa hypersonic

Tên lửa hypersonic là loại vũ khí tiên tiến, được định nghĩa bởi khả năng bay với tốc độ vượt quá Mach 5 (khoảng 6.174 km/h hoặc 1.715 m/s ở độ cao biển), theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Khác với tên lửa đạn đạo thông thường (ballistic missile), vốn theo quỹ đạo parabol cố định và dễ bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ như Iron Dome của Israel, tên lửa hypersonic có thể thực hiện các động tác cơ động (maneuvering) trong giai đoạn bay, làm khó khăn cho việc dự đoán và đánh chặn.

Điều này bao gồm khả năng thay đổi hướng đột ngột, bay ở độ cao thấp hơn (khoảng 20-100km so với 100-1.000km của tên lửa đạn đạo truyền thống), và duy trì tốc độ cao trong thời gian dài.

Công nghệ hypersonic thường bao gồm hai loại chính: Hypersonic Glide Vehicle (HGV) - phương tiện lướt hypersonic, được phóng từ tên lửa đẩy và sau đó lướt qua khí quyển với khả năng cơ động; Hypersonic Cruise Missile (HCM) - tên lửa hành trình hypersonic sử dụng động cơ scramjet (supersonic combustion ramjet) để duy trì tốc độ siêu thanh liên tục.

Theo các nguồn tin, Palestine-2 được mô tả là một tên lửa đạn đạo hypersonic (hypersonic ballistic missile), có thể kết hợp yếu tố HGV để tăng tính cơ động.

Tuy nhiên, các bài báo không cung cấp dữ liệu chi tiết về tốc độ chính xác (chỉ xác nhận hypersonic), tầm bắn hoặc nguồn gốc sản xuất.

Tên lửa này có lẽ được phát triển nội địa bởi lực lượng vũ trang Yemen với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các đồng minh như Iran, tương tự các chương trình tên lửa trước đó của Houthi.

Các thông số của tên lửa Palestine-2 do Houthi công bố. Ảnh: Sohu

Đặc điểm kỹ thuật của tên lửa Palestine-2

Theo các nguồn tin, Palestine-2 được giới thiệu như một bước tiến mới trong kho vũ khí của Houthi, với nhiều đặc điểm nổi bật.

Tên lửa mang tên Palestine-2, được phát ngôn viên quân sự Yahya Saree (hay Yahya Saria) công bố trên kênh Al Masirah TV. Đây là phiên bản nâng cấp so với các tên lửa trước, nhấn mạnh vào khả năng tấn công các mục tiêu nhạy cảm ở khoảng cách xa.

Đặc biệt, nó được trang bị đầu đạn phân tách (split warhead), cho phép phân tán nhiều đầu đạn con để tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không. Điều này làm tăng độ phức tạp kỹ thuật, vì đầu đạn phân tách có thể bay theo các quỹ đạo khác nhau, khó bị đánh chặn hơn.

Các nguồn tin mô tả Palestine-2 là ‘hypersonic ballistic missile’, ngụ ý tốc độ vượt Mach 5 và khả năng cơ động. EADaily và RBC.ru nhấn mạnh rằng tên lửa đã ‘thành công đánh trúng nhiều mục tiêu dễ bị tổn thương’ ở Tel Aviv, cho thấy nó có thể tránh được các hệ thống đánh chặn của Israel (IDF báo cáo đã chặn một số tên lửa từ Yemen, nhưng Houthi khẳng định thành công).

Tuy nhiên, không có thông số cụ thể về tốc độ (ví dụ: Mach 6-10 như các tên lửa hypersonic của Nga hoặc Trung Quốc) hoặc tầm bắn (ước tính có thể từ 1.000-2.000km dựa trên khoảng cách Yemen-Israel, nhưng không được xác nhận).

Hình ảnh tên lửa Palestine-2 rời bệ phóng do Houthi công bố. Ảnh: Sohu.

Nguồn gốc phát triển, bối cảnh sử dụng và ý nghĩa chiến lược

Các bài báo không đề cập rõ nguồn gốc, nhưng ngữ cảnh cho thấy đây là sản phẩm của lực lượng vũ trang Yemen (Houthi). APA.az và AA.com.tr liên kết nó với các hoạt động quân sự của Ansar Allah, có thể dựa trên công nghệ chuyển giao từ Iran (như tên lửa Qiam hoặc Fateh).

TASS.ru chỉ đề cập ngắn gọn đến tuyên bố tấn công mà không đi sâu vào kỹ thuật, trong khi RBC.ru và EADaily nhấn mạnh vai trò của Al Masirah trong việc công bố.

Các nguồn tin mô tả cuộc tấn công xảy ra sau các cuộc không kích của Israel vào cảng Hodeida và Sanaa của Yemen, bao gồm vụ việc ngày 28/8/2025 khiến thủ tướng và các bộ trưởng Houthi thiệt mạng (theo AA.com.tr).

Mục tiêu chính là ‘cơ sở quan trọng’ ở khu Jaffa (Tel Aviv) hoặc ‘mục tiêu nhạy cảm’ phía tây Jerusalem, nhằm đáp trả ‘sự diệt chủng ở Gaza’ và các hành động của Israel.

Houthi tuyên bố tên lửa đã buộc hàng triệu người Israel phải trú ẩn trong hầm tránh bom, chứng tỏ hiệu quả tâm lý và chiến lược.

Về mặt công nghệ, Palestine-2 đại diện cho sự tiến bộ của Houthi trong việc phát triển vũ khí hypersonic, có thể thách thức hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel.

Nếu đúng là hypersonic thực thụ, nó có thể bay với tốc độ cao, giảm thời gian cảnh báo và tăng khả năng sống sót trước radar.

Tuy nhiên, IDF (Lực lượng Phòng vệ Israel) báo cáo đã chặn thành công một số tên lửa từ Yemen, cho thấy vẫn tồn tại khoảng trống giữa tuyên bố và thực tế.

Việc sử dụng đầu đạn phân tách làm tăng tính răn đe, tương tự các tên lửa như Iskander của Nga hoặc DF-17 của Trung Quốc.