Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, nơi độ chính xác và khả năng giảm thiểu thiệt hại phụ trở thành yếu tố quyết định, tên lửa GMLRS nổi bật như một biểu tượng của công nghệ vũ khí tiên tiến. Được phát triển bởi Lockheed Martin, hệ thống tên lửa dẫn đường đa nòng này không chỉ mang lại sức mạnh hủy diệt mà còn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao, đang được các lực lượng quân sự trên thế giới tin dùng, từ Mỹ đến Úc và các đồng minh NATO. Với khả năng tấn công chính xác ở khoảng cách xa, GMLRS đang định hình lại cách thức hỗ trợ hỏa lực pháo binh, giúp các đơn vị chiến đấu duy trì lợi thế mà không cần mạo hiểm lực lượng mặt đất.

Phóng tên lửa GMLRS. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ (U.S. DoD)

Tên lửa GMLRS (viết tắt của Guided Multiple Launch Rocket System) là một loại rocket pháo binh dẫn đường được thiết kế để cung cấp hỏa lực chính xác, liên tục và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.

Được triển khai từ các bệ phóng M270 MLRS và M142 HIMARS, hệ thống này cho phép bắn sáu quả rocket từ một pod, với M270 có khả năng mang hai pod và HIMARS mang một pod, đảm bảo tính linh hoạt cao trong các chiến dịch từ cấp lữ đoàn đến cấp quân đoàn.

Theo lockheedmartin.com, công nghệ cốt lõi của GMLRS nằm ở hệ thống hướng dẫn kết hợp giữa đo lường quán tính (IMU) và hỗ trợ từ hệ thống định vị toàn cầu GPS, giúp rocket điều hướng chính xác đến mục tiêu mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện tử.

Điều này mang lại độ tin cậy vượt trội, với tỷ lệ thành công vượt quá 98% và hơn 60.000 quả rocket đã được sản xuất tính đến nay, chứng tỏ sức hút của nó trong các kho vũ khí hiện đại.

Về thông số kỹ thuật, tên lửa GMLRS có chiều dài khoảng 3,93 đến 3,96 mét, đường kính 22,7cm cho phiên bản tiêu chuẩn và lên đến 25,4cm cho biến thể tầm xa mở rộng ER GMLRS, với trọng lượng tổng thể khoảng 302kg.

Úc bắt đầu sản xuất tên lửa Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) tại Port Wakefield, trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ sản xuất loại rocket pháo binh dẫn đường tầm xa chính xác này. (Nguồn ảnh: Lockheed Martin/U.S. Army/Bộ Quốc phòng Úc/U.S.CENTCOM)

Theo army-technology.com, đầu đạn chính là yếu tố then chốt, bao gồm loại unitary nặng khoảng 90kg chứa chất nổ PBXN-109, được bọc trong vỏ thép 4130 để đảm bảo sức công phá tập trung mà giảm thiểu mảnh văng, phù hợp cho các mục tiêu điểm như tòa nhà hoặc phương tiện.

Biến thể Alternative Warhead (AW) tập trung vào tấn công diện rộng, sử dụng các mảnh đạn để tiêu diệt lực lượng bộ binh hoặc xe nhẹ mà không gây nổ lớn, giúp giảm rủi ro cho dân thường.

Tầm bắn là điểm nổi bật nhất của GMLRS, với phiên bản cơ bản đạt hơn 70km, trong khi ER GMLRS mở rộng lên đến 150km nhờ động cơ đẩy tiên tiến hơn, cho phép tấn công sâu vào hậu phương kẻ địch mà không cần di chuyển bệ phóng gần tiền tuyến.

Theo thedefensepost.com, công nghệ động cơ của GMLRS sử dụng nhiên liệu rắn, với trọng lượng động cơ khoảng 154kg, chiều dài 2,2 mét và đường kính 23,1cm, được làm từ vật liệu composite graphite/Kevlar để tăng độ bền và giảm trọng lượng.

Một tính năng quan trọng là tích hợp công nghệ munitions nhạy cảm (Insensitive Munitions - IM), giúp rocket an toàn hơn khi lưu trữ và vận chuyển, giảm nguy cơ nổ không mong muốn do va chạm hoặc hỏa hoạn, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn quân sự nghiêm ngặt như MIL-STD-2105D.

Úc khởi động sản xuất tên lửa GMLRS nội địa, hướng tới mục tiêu 4.000 quả tên lửa mỗi năm vào năm 2029 .Ảnh: Bộ Quốc phòng Úc.

Hệ thống còn bao gồm các cánh lái nhỏ ở mũi rocket để điều chỉnh quỹ đạo, nâng cao độ chính xác lên mức đáng kinh ngạc, với sai số vòng tròn (CEP) thường dưới 10 mét, cho phép tiêu diệt mục tiêu chính xác mà không cần hỗ trợ laser hay radar bổ sung.

Điều này làm cho GMLRS trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chiến dịch đô thị hoặc khu vực đông dân, nơi mà pháo binh truyền thống có thể gây thiệt hại lớn không cần thiết.

Ứng dụng thực tế của GMLRS đã được chứng minh qua các xung đột như ở Afghanistan và Nga-Ukraine, nơi nó được sử dụng để tấn công các mục tiêu cách xa hàng chục km với độ chính xác cao, hỗ trợ lực lượng đồng minh mà giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.

Theo thinkdefence.co.uk, việc Úc bắt đầu sản xuất GMLRS tại nhà máy Port Wakefield không chỉ đánh dấu bước tiến trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn nhấn mạnh vai trò của công nghệ này trong việc tăng cường năng lực quốc phòng khu vực.

Tương lai của GMLRS hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển với các biến thể tầm xa hơn và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng chống nhiễu, đảm bảo nó vẫn là trụ cột trong hệ thống pháo binh hiện đại.

Với những thông số kỹ thuật vượt trội và công nghệ dẫn đường tiên tiến, GMLRS không chỉ là vũ khí mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực quốc phòng, giúp các quốc gia duy trì hòa bình qua sức mạnh răn đe hiệu quả.