Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Anh Quốc đang nổi lên như một đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ Kiev với các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Một trong những phát triển đáng chú ý nhất gần đây là chương trình tên lửa đạn đạo Nightfall, loại vũ khí được thiết kế để mang lại lợi thế chiến lược cho Ukraine.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh và phân tích từ các nguồn militarnyi.com, ukrainetoday.org, en.defence-ua.com, Nightfall không chỉ đại diện cho bước tiến công nghệ mà còn là biểu tượng cho sự cam kết của London trong việc đối phó với các thách thức an ninh châu Âu.

Bài viết sẽ khám phá sâu về công nghệ đằng sau Nightfall, từ giai đoạn phát triển đến các tính năng kỹ thuật công nghệ nổi bật...

Tên lửa Nightfall sẽ có quỹ đạo gần giống đạn đạo, nghĩa là nó sẽ cơ động ở giai đoạn cuối của hành trình, đảm bảo bắn trúng mục tiêu một cách chính xác với vòng tròn sai số không quá 5m. Ảnh: en.defence-ua.com

Giai đoạn phát triển và bối cảnh

Chương trình Nightfall được công bố chính thức vào cuối tháng 8/2024, đánh dấu nỗ lực của Anh nhằm phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm trung dành riêng cho nhu cầu của Ukraine.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, dự án này là phản ứng trực tiếp đối với yêu cầu hỗ trợ từ Kiev, nơi cần các vũ khí có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương mà không bị cản trở bởi hệ thống phòng không tiên tiến.

Hiện tại, Nightfall vẫn đang ở giai đoạn đầu của chương trình phát triển. Các nhà thầu quốc phòng Anh đang thu thập đề xuất kỹ thuật, phân tích và lựa chọn các giải pháp tối ưu.

Kế hoạch đặt ra là hoàn thành ít nhất 5 nguyên mẫu hoạt động đầy đủ để thử nghiệm trong vòng 9-12 tháng tới.

Điều này có nghĩa là tên lửa chưa tồn tại dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh, và toàn bộ quá trình có thể mất thêm thời gian để đạt đến giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Nếu được phê duyệt hợp đồng, cơ sở sản xuất sẽ cần đạt công suất ít nhất 10 tên lửa mỗi tháng, với khả năng mở rộng nếu nhu cầu tăng cao.

Về kế hoạch chuyển giao, Anh đang xem xét nghiêm túc việc cung cấp Nightfall cho Ukraine ngay sau khi phát triển hoàn tất.

Bộ trưởng Healey nhấn mạnh rằng London đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong hơn 3,5 năm qua, và Nightfall có thể là một phần của ‘liên minh sẵn sàng’ (Coalition of the Willing), một nhóm các nước châu Âu cam kết trang bị vũ khí tầm xa cho Kiev.

Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về thời gian chuyển giao hoặc điều kiện vẫn được giữ bí mật, có thể do lo ngại về phản ứng từ Nga hoặc các ràng buộc chính trị từ Mỹ và Anh.

Một số nguồn tin cho rằng, mặc dù Anh dẫn dắt dự án, liên minh này có thể bao gồm các đối tác như Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, những nước đã tài trợ cho các thỏa thuận vũ khí khác.

Tên lửa Nightfall mang theo khoảng 300kg thuốc nổ, nghĩa là trọng lượng của đầu đạn đầy đủ dự kiến đạt ít nhất 400-500kg.

Các tính năng kỹ thuật công nghệ nổi bật

Nightfall được thiết kế như một loại tên lửa đạn đạo quasi-ballistic (gần giống đạn đạo), kết hợp giữa quỹ đạo bay cao tốc độ cao và khả năng cơ động linh hoạt, nhằm vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Tên lửa có tầm bắn hơn 600km, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga mà không cần tiếp cận biên giới, vượt trội so với nhiều hệ thống hiện có như Storm Shadow hay ATACMS.

Nightfall có khả năng mang theo khoảng 300kg chất nổ, với tổng trọng lượng đầu đạn ước tính từ 400-500kg; phù hợp để phá hủy các mục tiêu kiên cố như kho đạn, trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng quân sự.

Nightfall sử dụng quỹ đạo quasi-ballistic với khả năng cơ động ở giai đoạn cuối (terminal phase), giúp tránh bị đánh chặn.

Độ chính xác cao với sai lệch tròn (circular error probable) không quá 5m, một con số ấn tượng, đảm bảo hiệu quả cao ngay cả trong các cuộc tấn công chính xác.

Nightfall được tối ưu hóa để hoạt động trong môi trường điện từ phức tạp, bao gồm tình huống không có tín hiệu vệ tinh GPS hoặc dưới sự can thiệp của chiến tranh điện tử (electronic warfare).

Điều này có thể bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với các cảm biến thay thế, giúp tên lửa duy trì đường bay ổn định ngay cả khi bị ‘mù’ tạm thời.

Tên lửa Nightfall sở hữu chữ ký đa phổ (multispectral signature) thấp, có thể tích hợp các công nghệ tàng hình (stealth) để giảm khả năng bị phát hiện bởi radar và cảm biến hồng ngoại.

Điều này làm cho Nightfall trở thành một ‘sát thủ tàng hình’ trong không gian chiến trường hiện đại.

Yêu cầu bệ phóng phải chứa ít nhất hai tên lửa, cho phép phóng an toàn trong vòng 15 phút sau khi dừng tại vị trí bắn, và tổ kỹ thuật có thể rời khỏi khu vực chỉ trong 5 phút sau khi phóng.

Thiết kế này nhấn mạnh tính cơ động cao, phù hợp với tác chiến cơ động của Ukraine, nơi các đơn vị cần di chuyển nhanh chóng để tránh phản công.

Mỗi tên lửa dự kiến có giá không quá 500.000 bảng Anh (khoảng 675.000 USD), không bao gồm đầu đạn, bệ phóng và chi phí phát triển.

Mức giá này được coi là hợp lý so với hiệu suất, giúp dễ dàng sản xuất hàng loạt nếu dự án được đẩy mạnh.

Những tính năng này làm cho Nightfall không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là giải pháp toàn diện chống lại các hệ thống phòng thủ tích hợp của Nga, như S-400 hay Pantsir.

Phóng tên lửa đạn đạo ATACMS tại Bãi thử White Sands, năm 2021. Ảnh: Quân đội Hoa Kỳ

Ý nghĩa chiến lược và thách thức

Việc Anh đầu tư vào Nightfall phản ánh sự thay đổi trong chiến lược NATO: từ hỗ trợ phòng thủ sang trao quyền tấn công chủ động cho Ukraine.

Nếu được triển khai, tên lửa này có thể thay đổi cán cân trên chiến trường, cho phép Kiev nhắm đến các mục tiêu then chốt mà không phụ thuộc vào sự cho phép của Mỹ, quốc gia đã hạn chế tầm bắn của ATACMS.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với thách thức: thời gian phát triển ngắn có thể dẫn đến rủi ro kỹ thuật, và sự tham gia của ‘liên minh sẵn sàng’ chưa được xác nhận đầy đủ, với một số nguồn loại trừ Anh khỏi các thỏa thuận cụ thể do tuyên bố của Thủ tướng Keir Starmer.

Nightfall đại diện cho đỉnh cao công nghệ tên lửa Anh Quốc, kết hợp độ chính xác, tàng hình và khả năng chống nhiễu để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến dài hơi.

Khi các nguyên mẫu sắp được thử nghiệm, thế giới sẽ theo dõi sát sao liệu dự án này có biến thành hiện thực và thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine hay không.