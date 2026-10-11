Tên lửa PAC-3 Edge mới của Mỹ đại diện cho bước nhảy vọt công nghệ so với tên lửa PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) nhằm giải quyết trực tiếp thách thức từ các loại vũ khí siêu thanh có quỹ đạo biến thiên phức tạp.

Ngày 9/10/2026, Lockheed Martin chính thức công bố tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge, phiên bản thế hệ mới dành cho hệ thống phòng không Patriot trong khuôn khổ chương trình Future Interceptor của Lục quân Mỹ.

Tên lửa PAC-3 Edge được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tiên tiến, đặc biệt là tên lửa siêu thanh, đồng thời mở rộng tầm bắn và độ cao đánh chặn so với các biến thể hiện có.

Thông báo nhấn mạnh việc tận dụng nền tảng đã được chứng minh trong chiến đấu của tên lửa PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) kết hợp với các công nghệ mới nhằm duy trì lợi thế phòng thủ nhiều lớp.

Tên lửa PAC-3 Edge kế thừa kiến trúc hit-to-kill của dòng PAC-3, trong đó tên lửa tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp, thay vì chỉ dựa vào đầu đạn nổ mảnh.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở đầu dò dẫn đường hoàn toàn mới do trung tâm sản phẩm Strigo của Lockheed Martin phát triển.

Dòng tên lửa PAC-3 Edge của Lockheed Martin đẩy mạnh khả năng của hệ thống phòng thủ Patriot đạt tầm bắn, độ cao và độ cơ động lớn hơn. (Nguồn ảnh: Lockheed Martin)

Công ty đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào cơ sở này để tạo ra công nghệ dẫn đường tiên tiến hơn, mang lại độ nhạy cao hơn và khả năng theo dõi mục tiêu đang cố gắng ẩn mình hoặc cơ động phức tạp.

Đầu dò mới được kỳ vọng cải thiện đáng kể độ chính xác trong môi trường có nhiễu điện tử và đối với các mục tiêu bay ở tốc độ cực cao.

Hệ thống đẩy cũng được nâng cấp với động cơ nhiên liệu rắn đa xung do Northrop Grumman cung cấp.

Khác với động cơ hai xung của tên lửa PAC-3 MSE, phiên bản mới sử dụng cấu hình ba xung, cho phép kiểm soát lực đẩy chính xác hơn trong suốt quá trình bay.

Điều này giúp tên lửa PAC-3 Edge duy trì tốc độ và khả năng cơ động ở tầm xa cũng như độ cao lớn hơn, đáp ứng yêu cầu đánh chặn các mục tiêu siêu thanh có quỹ đạo thay đổi liên tục.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot MIM-104. Ảnh: Lockheed Martin/twz.com

Hệ thống điều khiển bay được cải tiến bổ sung giúp tên lửa PAC-3 Edge phản ứng nhanh hơn với các chuyển động bất ngờ của đối phương.

Theo kế hoạch, việc thử nghiệm tên lửa PAC-3 Edge sẽ bắt đầu vào năm 2027 và tên lửa dự kiến sẵn sàng triển khai từ năm 2031.

Nó được thiết kế để tích hợp liền mạch với các hệ thống hiện có và tương lai của Lục quân Mỹ, bao gồm hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp IBCS, bệ phóng M903, các bệ phóng dạng container và HIMARS Flex.

Chi phí dự kiến tương đương với tên lửa PAC-3 MSE hiện tại, trong khi năng lực sản xuất có thể đạt khoảng 2.000 quả mỗi năm khi đạt công suất đầy đủ.

Lockheed Martin cũng đang phát triển song song biến thể tên lửa PAC-3 ACE giá rẻ hơn với các thành phần đơn giản hóa, tạo thành một họ tên lửa linh hoạt đáp ứng nhiều cấp độ đe dọa.

Bản vẽ thiết kế (đồ họa 3D) của tên lửa đánh chặn PAC-3 Edge từ Lockheed Martin, phương án đề xuất cho chương trình Tên lửa đánh chặn Tương lai của Lục quân Mỹ. (Ảnh: Lockheed Martin)

Tên lửa PAC-3 Edge phản ánh nỗ lực của Mỹ trong việc thích ứng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của vũ khí siêu thanh và tên lửa cơ động cao.

Bằng cách kết hợp công nghệ đã được kiểm chứng với đầu dò mới và động cơ đa xung, tên lửa PAC-3 Edge nhằm mở rộng vùng bảo vệ của hệ thống phòng không Patriot, mà không làm gián đoạn chuỗi sản xuất và hậu cần hiện có.

Dù vẫn phải chờ kết quả thử nghiệm thực tế để xác nhận hiệu suất, thông số kỹ thuật được công bố cho thấy đây là bước tiến quan trọng trong kiến trúc phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Lục quân Mỹ trước các thách thức trong thập niên tới.

(Theo investors.lockheedmartin.com, breakingdefense.com, armyrecognition.com, defence-industry.eu, defence-industry.eu)