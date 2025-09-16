Trong tập trận Zapad 2025, Nga gây sốc khi triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal, thực hiện các đòn tấn công giả định nhắm vào mục tiêu NATO trên Biển Barents. Với tốc độ Mach 12, tầm bắn 2.000km, đầu đạn 480kg, khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ và được coi là ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’, Kinzhal không chỉ là biểu tượng công nghệ quân sự mà còn là lời cảnh báo chiến lược đến phương Tây. Liệu vũ khí này có thực sự làm thay đổi cục diện quân sự toàn cầu?

Lực lượng Không quân Nga thực hành đòn tấn công bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc tập trận Zapad-2025. VIDEO: RiaNovosti

Tập trận Zapad 2025 là cuộc diễn tập quân sự liên hợp giữa Nga và Belarus, diễn ra từ ngày 12-16/9, với sự tham gia của khoảng 30.000 quân nhân tại các bãi thử ở Nga và Belarus, cũng như trên các vùng biển Baltic và Barents.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột Nga-Ukraine, tập trận này nhấn mạnh khả năng phối hợp liên minh và kiểm tra các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Một điểm nổi bật là việc Nga triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay MiG-31K để thực hiện các đòn tấn công giả định (mock strikes) nhắm vào ‘các mục tiêu quan trọng của đối phương giả định’, được mô tả như các vị trí thuộc NATO.

Các hoạt động này diễn ra trên vùng nước trung lập của Biển Barents, với thời lượng chuyến bay khoảng 4 giờ, và dựa trên kinh nghiệm từ ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine.

Các nguồn tin RIA Novosti, 24tv.ua và Reuters xác nhận rằng đây là lần đầu tiên Kinzhal được sử dụng công khai trong tập trận Zapad 2025 để mô phỏng tấn công chống NATO, khẳng định vai trò răn đe chiến lược của Nga.

Hai chiếc MiG-31K từ một căn cứ không quân trên bán đảo Kola đã thực hiện nhiệm vụ kéo dài bốn giờ trên biển Barents. Tên lửa Kinzhal được nhìn thấy trên cả hai máy bay. Hình ảnh chụp từ video của Bộ Quốc phòng Nga/thebarentsobserver.com.

Công nghệ và đặc điểm kỹ thuật chính của tên lửa Kinzhal

Tên lửa Kinzhal (Kh-47M2, nghĩa là ‘dao găm’) là một tổ hợp tên lửa siêu thanh đạn đạo phóng từ không trung (air-launched hypersonic ballistic missile), do Nga phát triển và triển khai từ năm 2017.

Dựa trên nền tảng tên lửa đạn đạo Iskander, Kinzhal được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của NATO, như Patriot hoặc Aegis.

Các nguồn tin từ tập trận Zapad 2025 không tiết lộ chi tiết kỹ thuật mới vì lý do bảo mật, nhưng nhấn mạnh các đặc điểm cốt lõi đã được chứng minh qua sử dụng thực tế ở Ukraine.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal sở hữu các đặc điểm kỹ thuật tiên tiến, khẳng định vai trò quan trọng trong tập trận Zapad 2025.

Với tốc độ siêu thanh Mach 10-12 (khoảng 12.000-14.800 km/h) và quỹ đạo parabol cao, Kinzhal cho phép tiếp cận mục tiêu nhanh chóng, khó bị đánh chặn, hỗ trợ hiệu quả các đòn tấn công giả định trên Biển Barents mà không cần bắn thực tế.

Tầm bắn lên đến 2.000km khi phóng từ độ cao 20km bởi máy bay MiG-31K giúp tên lửa bao phủ toàn bộ khu vực Baltic và Bắc Âu, thể hiện tính linh hoạt trong môi trường hàng không phức tạp qua các chuyến bay kéo dài 4 giờ.

Khả năng mang đầu đạn 480kg, có thể là hạt nhân hoặc thông thường, tăng cường tính răn đe, đặc biệt khi mô phỏng tấn công các mục tiêu NATO, tận dụng kinh nghiệm thực chiến từ xung đột Nga-Ukraine.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính và vệ tinh GLONASS đảm bảo độ chính xác cao, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, dù không có chi tiết mới được tiết lộ trong tập trận.

Nhờ lớp vỏ composite chịu nhiệt và khả năng cơ động siêu thanh, Kinzhal tránh được radar và hệ thống đánh chặn, được coi là ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’, với hiệu quả được kiểm chứng qua sự phối hợp nhịp nhàng với MiG-31K trong Zapad 2025.

Nền tảng mang chính là máy bay MiG-31K - biến thể nâng cấp của tiêm kích đánh chặn MiG-31, với tốc độ Mach 2.8 và tầm bay 3.000km.

Hai chiếc MiG-31K được sử dụng trong Zapad 2025 để mang Kinzhal, thực hiện các nhiệm vụ không kích giả định.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng tất cả các chuyến bay tuân thủ quy định quốc tế về không phận, và nhiệm vụ được thực hiện ‘với sự tính đến kinh nghiệm chiến đấu từ chiến dịch quân sự đặc biệt’.

Kinzhal nổi bật so với các tên lửa siêu thanh khác của Nga như Avangard nhờ tính cơ động từ không trung, giúp tích hợp dễ dàng vào các hoạt động không quân.

Được phóng từ các máy bay MiG-31K tại căn cứ không quân Olenegorsk, Monchegorsk hoặc Severomorsk, tên lửa Kinzhal có thể tấn công các căn cứ không quân ở Bắc Âu như Evenes và Bodø (miền Bắc Na Uy), Kallax (miền Bắc Thụy Điển) và Rovaniemi (miền Bắc Phần Lan) chỉ trong vài phút sau khi phóng. Ảnh bản đồ: Barents Observer/Google Earth.

Vai trò của Kinzhal trong tập trận Zapad 2025 và ý nghĩa chiến lược

Trong tập trận Zapad 2025, Kinzhal không được bắn thực tế mà chỉ mô phỏng các đòn tấn công, tập trung vào việc kiểm tra khả năng triển khai nhanh chóng và phối hợp với các đơn vị khác.

Các phi hành đoàn MiG-31K đã ‘thực hành đòn đánh hàng không giả định vào các mục tiêu quan trọng của đối phương giả định’, phản ánh kịch bản chống NATO trên Biển Barents - một khu vực chiến lược gần biên giới Na Uy và Phần Lan (thành viên NATO).

Điều này không chỉ kiểm tra công nghệ mà còn gửi thông điệp răn đe đến phương Tây, khẳng định Nga có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tiên tiến.

Về mặt chiến lược, việc sử dụng tên lửa Kinzhal trong tập trận Zapad 2025 củng cố vị thế của Nga như một cường quốc siêu thanh, buộc NATO phải đầu tư vào công nghệ đối phó.

Các nguồn tin lưu ý rằng tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được sử dụng thực tế ở Ukraine, chứng tỏ độ chín muồi của nó.

Tuy nhiên, hoạt động này cũng làm gia tăng lo ngại từ các nước Baltic và Ba Lan, dẫn đến các biện pháp hạn chế không lưu.