Tháng 6/2025, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) thực hiện thành công cuộc thử nghiệm bắn thực đầu tiên tên lửa Type 88 trên chính lãnh thổ Nhật Bản tại bãi bắn Shizunai, Hokkaido. Sự kiện lịch sử này không chỉ đánh dấu bước tiến lớn trong khả năng tự chủ huấn luyện của Tokyo mà còn khẳng định vai trò then chốt của loại tên lửa chống hạm SSM-1 trong chiến lược răn đe ven biển. Dù đã phục vụ từ năm 1988, Type 88 vẫn là nền tảng công nghệ quan trọng, được phát triển nội địa hoàn toàn bởi Mitsubishi Heavy Industries và đang được thay thế dần bởi phiên bản nâng cấp Type 12 có tầm xa hơn.

Tên lửa Type 88, hay còn gọi là SSM-1, xuất phát từ tên lửa không đối hạm ASM-1 (Type 80) do Nhật Bản chế tạo từ cuối những năm 1970.

Để chuyển sang phiên bản phóng từ mặt đất, các kỹ sư đã bổ sung một động cơ đẩy rắn (solid rocket booster) dùng để tăng tốc ban đầu và thay động cơ đẩy rắn bằng động cơ tuốc bin phản lực Mitsubishi TJM2 (hoặc TJM3) cho giai đoạn hành trình.

Nhờ đó, tên lửa Type 88 đạt tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với phiên bản phóng từ máy bay.

Với chiều dài khoảng 5,08 mét (bao gồm booster), đường kính 350mm và trọng lượng phóng khoảng 661kg, tên lửa Type 88 được thiết kế để lắp trên xe tải phóng di động (transporter erector launcher - TEL) dựa trên khung gầm xe Type 74 6x6, mỗi xe chở sáu tên lửa trong ống chứa hình trụ.

Một trong những điểm nổi bật của công nghệ tên lửa Type 88 nằm ở hệ thống đẩy và quỹ đạo bay. Sau khi booster đẩy tên lửa rời bệ phóng và đạt tốc độ đủ lớn, động cơ tuốc bin phản lực tiếp tục duy trì vận tốc hành trình cận âm (subsonic) khoảng Mach 0,93 (tương đương 1.150 km/h).

Tên lửa Type 88 bay ở độ cao cực thấp chỉ 5-6 mét trên mặt biển, chế độ sea-skimming (lướt mặt biển - kỹ thuật điều khiển tên lửa chống hạm hoặc máy bay bay sát mặt biển thường chỉ 3-5m, giúp giảm thiểu khả năng bị radar và hồng ngoại của tàu chiến đối phương phát hiện) nhằm giảm tối đa khả năng bị radar đối phương phát hiện.

Quỹ đạo bay được lập trình trước theo nguyên tắc Terrain-Following/Terrain-Avoidance (TF - bám sát địa hình/TA - tránh địa hình), giúp tên lửa Type 88 né tránh địa hình ven biển và duy trì độ cao ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Nhờ lớp phủ hấp thụ radar (radar-absorbing material) chứa các thành phần từ tính, tiết diện radar phản xạ (RCS) của tên lửa Type 88 được giảm đáng kể, tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương.

Tên lửa Type 88 bay theo một quỹ đạo lập trình sẵn phức tạp, giúp nó vượt qua các địa hình phức tạp, băng qua vùng núi và lao ra biển ở độ cao rất thấp trước khi kích hoạt đầu dò radar chủ động băng tần Ku để khóa và dẫn đường tấn công mục tiêu ở giai đoạn cuối. Nguồn ảnh: Kênh Telegram/armyrecognition.com

Hệ thống dẫn đường kết hợp hai giai đoạn đảm bảo độ chính xác cao. Ở giai đoạn giữa, tên lửa Type 88 sử dụng dẫn hướng quán tính (inertial guidance) dựa trên dữ liệu lập trình sẵn.

Khi tiếp cận mục tiêu, đầu dò radar chủ động băng Ku hoạt động ở giai đoạn cuối (terminal active radar homing), cho phép tên lửa Type 88 tự động khóa và bám sát tàu chiến.

Đầu dò này còn có khả năng chống nhiễu điện tử: nếu phát hiện tín hiệu gây nhiễu, tên lửa có thể chuyển sang chế độ home-on-jam (HOJ - một kỹ thuật dẫn đường tên lửa tiên tiến, cho phép tên lửa tự động chuyển sang chế độ dẫn hướng bằng cách theo dõi nguồn phát nhiễu radar (jammer) của đối phương. Đây là giải pháp chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử nhằm bảo vệ mục tiêu) để tấn công chính nguồn nhiễu.

Đầu đạn mang theo 225kg (một số nguồn ghi nhận khoảng 225-270kg) chất nổ cao phân mảnh, được thiết kế để xuyên thủng vỏ tàu và gây thiệt hại tối đa cho các tàu đổ bộ hoặc khu trục hạm.

Về mặt triển khai, tên lửa Type 88 được tổ chức theo tiểu đoàn tên lửa ven biển. Mỗi tiểu đoàn thường gồm bốn xe TEL, radar dò tìm theo dõi phased-array (như JTPS-PII), xe chỉ huy và xe truyền tin.

Toàn bộ hệ thống có thể triển khai từ vị trí ẩn cách bờ biển tới 50km trong vòng khoảng 45 phút, phù hợp với địa hình đồi núi và đảo của Nhật Bản.

Tầm bắn thực tế được các nguồn kỹ thuật xác nhận từ 150 đến 180km, dù trong cuộc thử nghiệm năm 2025 tại Hokkaido, JGSDF chỉ bắn mục tiêu cách bờ 40km để kiểm tra an toàn và độ tin cậy.

Dù đã hơn 35 năm tuổi, tên lửa Type 88 vẫn chứng minh giá trị trong bối cảnh an ninh hiện nay. Cuộc thử nghiệm nội địa lần đầu tiên năm 2025 không chỉ giúp huấn luyện thực chiến mà còn gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới các đối thủ tiềm năng ở khu vực.

Ngày 24/6/2025, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã phóng tên lửa chống hạm Type 88 trong cuộc thử nghiệm bắn thực đầu tiên ngay trên lãnh thổ nước mình tại Bãi bắn Phòng không Shizunai, Hokkaido, với mục tiêu là một tàu không người lái cách bờ biển 40km. Nguồn ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản/armyrecognition.com

Tuy nhiên, so với các tên lửa hiện đại hơn như Type 12 (tầm xa gấp nhiều lần, tích hợp GPS và khả năng tấn công linh hoạt), tên lửa Type 88 đang dần chuyển sang vai trò huấn luyện và dự bị.

Sự tương đồng về thiết kế với tên lửa Harpoon của Mỹ (cùng sử dụng đầu dò radar chủ động và bay sea-skimming) cho thấy Nhật Bản đã tiếp thu và cải tiến công nghệ phương Tây một cách khéo léo để phù hợp với nhu cầu phòng thủ đảo quốc.

Tên lửa Type 88 (SSM-1) đại diện cho triết lý phòng thủ thông minh của Nhật Bản: sử dụng công nghệ nội địa, dễ triển khai, khó phát hiện và đủ sức gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng hải quân xâm nhập.

Với những thông số kỹ thuật nổi bật và kinh nghiệm thực tiễn từ các cuộc thử nghiệm gần đây, tên lửa Type 88 tiếp tục là một phần quan trọng trong hệ thống răn đe ven biển của Tokyo, góp phần duy trì ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương.